РИАН: Кандидат в сенат США Сэйр НАТО назвал «бессмысленной организацией»

Сегодня, 14:29

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РИАН: Кандидат в сенат США Сэйр НАТО назвал «бессмысленной организацией»
Фото из открытых источников

Кандидат в сенат США Дайан Сэйр заявила о том, что НАТО уже «мертвая организация».

По ее мнению, НАТО следовало распустить сразу же после того, как объединились ГДР и ФРГ. Она добавила, что на данный момент многие члены НАТО не согласны с позицией военно-политического блока, передает РИА Новости.

«Я думаю, НАТО должна быть распущена», — заявила Дайан Сэйр.

Она также добавила, что будущее НАТО сейчас зависит от решений, принятых в Европе, поскольку европейские страны несут на себе основное бремя «безумия» американского руководства и британского правительства, финансируя блок, а также следуя ограничениям, которые приходится соблюдать.

Тем не менее НАТО продолжает расширяться и к блоку присоединились Финляндия и Швеция, что увеличило протяженность границ блока с РФ.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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