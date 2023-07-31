Выжившая после ядерной бомбардировки Хиросимы японка рассказала о последствиях удара

Ядерный удар по Хиросиме в 1945 году привел к катастрофическим последствиям. Выжившая после атаки японка Митико Кодама рассказала о том, что произошло с ней после тех событий.

Когда США сбросили на Хиросиму атомную бомбу, женщине было семь лет. Она находилась в школе - в небольшом деревянном здании в центре города. В тот день отец забрал ее из школы пораньше. По словам японки, потом был настоящий ад. Митико Кодама видела людей с обожженной кожей, вываливающимися глазами, торчащими наружу внутренними органами и матерей, держащих на руках обугленных младенцев. По словам женщины, школа, в которой она училась, была полностью уничтожена со всеми, кто в ней находился. Дом, в котором жила семья Митико Кодамы, оказался в эпицентре взрыва. По словам японки, им приходилось жить в полуразрушенном доме под радиоактивными дождями, после которых на стенах оставались черные полосы. В тот период погибла ее 14-летняя сестра.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида на мероприятии, посвященном 78-й годовщине бомбардировки Хиросимы, заявил о разногласиях по вопросу ядерного разоружения. Он также сказал о приверженности Японии политике трех безъядерных принципов, которые предусматривают отказ от владения, производства и импорта ядерного оружия.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»