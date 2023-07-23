Политолог РФ Ищенко: Запад выдвинет России ультиматум о согласии на «формулу мира» Зеленского

Сегодня, 14:59

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Политолог РФ Ищенко: Запад выдвинет России ультиматум о согласии на «формулу мира» Зеленского
Фото из открытых источников

Политолог Ростислав Ищенко уверен в том, что Запад будет выдвигать ультиматум Москве, чтобы вынудить принять условия, которые бы могла принять Украина.

По его мнению, сейчас Запад планирует переключить внимание на противостояние с Китаем, пишет  Украина.ру.

По его мнению, Киев проводит информационную операцию, чтобы расшатать ситуацию внутри РФ. Поэтому и пошли разговоры о том, что ВСУ вскоре зайдут в Крым. После переговоров в Саудовской Аравии пройдет еще третий этап, на котором США, Европа и примкнувшие к ним страны согласуют так называемую формулу мира президента Владимира Зеленского.

«Де-факто это будет означать выдвижение России ультиматума целым блоком государств, с требованием согласиться на "формулу мира"», — заявил Ищенко.

Россию вынудят согласиться только на то, чтобы контролировать уже занятые территории и не предпринимать попыток захвата новых земель. После этого применят «корейский сценарий», но Крым так и не признают частью РФ, как и те территории, которые РФ заняла в ходе «военной спецопреации» и объявила своими.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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