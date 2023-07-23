Политолог РФ Ищенко: Запад выдвинет России ультиматум о согласии на «формулу мира» Зеленского

Море Грузии тоже должно быть открыто для туристов РФ – власти
Грузия должна быть открыта для туристов, в том числе и с моря. Об этом сообщает издание ТАСС. Официальные лица Грузии...Подробнее
Политолог Ростислав Ищенко уверен в том, что Запад будет выдвигать ультиматум Москве, чтобы вынудить принять условия, которые бы могла принять Украина.
По его мнению, сейчас Запад планирует переключить внимание на противостояние с Китаем, пишет Украина.ру.
По его мнению, Киев проводит информационную операцию, чтобы расшатать ситуацию внутри РФ. Поэтому и пошли разговоры о том, что ВСУ вскоре зайдут в Крым. После переговоров в Саудовской Аравии пройдет еще третий этап, на котором США, Европа и примкнувшие к ним страны согласуют так называемую формулу мира президента Владимира Зеленского.
«Де-факто это будет означать выдвижение России ультиматума целым блоком государств, с требованием согласиться на "формулу мира"», — заявил Ищенко.
Россию вынудят согласиться только на то, чтобы контролировать уже занятые территории и не предпринимать попыток захвата новых земель. После этого применят «корейский сценарий», но Крым так и не признают частью РФ, как и те территории, которые РФ заняла в ходе «военной спецопреации» и объявила своими.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
Грузия должна быть открыта для туристов, в том числе и с моря. Об этом сообщает издание ТАСС. Официальные лица Грузии...Подробнее
Родственники военных из Самары рассказали о том, сколько платят добровольцам, которые отправились на фронт, чтобы...Подробнее
Европа оказалась втянутой в «войну чипов», которая развернулась между Вашингтоном и Пекином. Известно, что Китай...Подробнее
Житель Лос-Анджелеса родился с редкой генетической аномалией — дифаллией. Эта патология предполагает развитие двух...Подробнее
Сийярто призывает к активизации мирных переговоров в Украине. Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических...Подробнее
Директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода проинформировал о том, что в августе текущего года на российский рубль...Подробнее