«Коммерсантъ»: В ООН рассказали о рисках развития ИИ для международного сообщества

Вчера, 19:04

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«Коммерсантъ»: В ООН рассказали о рисках развития ИИ для международного сообщества
Фото из открытых источников

Генсек ООН Антониу Гутерриш на заседании, посвященном искусственному интеллекту (ИИ), заявил, что наблюдал за развитием ИИ на протяжении последних шести лет. Он обратил внимание на то, что никто не мог предположить, что искусственный интеллект окажет значительное влияние на сферу труда и социальный порядок. По мнению Гутерриша, прорыв в возможностях ИИ, который проявился в ChatGPT и других подобных сервисах, поражает его своей величиной.

Еще в июне Гутерриш обращал внимание на то, что ученые призвали мир к действию, объявив ИИ экзистенциальной угрозой человечеству и сравнив эту угрозу с риском ядерной войны. 

«Мы должны серьезно отнестись к этим предупреждениям», — заявил Гутерриш.

Заседание Совета Безопасности ООН, на котором были обсуждены связанные с ИИ «возможности и риски для международного мира и безопасности», проходило на текущей неделе в Лондоне, так как Великобритания сейчас является председателем Совбеза.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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