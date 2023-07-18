Сырский заявил, что ВСУ создали все условия для взятия Бахмута

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Командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал Александр Сырский утверждает, что украинские военные могут вскоре вернуть под свой контроль Бахмут.
По его словам, сейчас там созданы все условия для того, чтобы ВСУ смогли успешно провести операцию против сил РФ, которые удерживают город, пишет Правда.ру. Он отметил, что Бахмут станет важной базой для дальнейшего контрнаступления ВСУ.
Через Бахмут проходят дороги на Дебальцево, Северск, Горловку, Константиновку и Славянск. Поэтому Бахмут является важным для ВСУ из-за стратегической точки зрения. Немаловажно и то, что вокруг него ряд высот, позволяющих контролировать значительные территории.
«Это увеличивает его роль как плацдарма для последующих наступательных действий», — сказал Сырский в беседе с ВВС.
Он уверен, что ВСУ смогут вернуть Бахмут под свой контроль и для этого уже «созданы все условия».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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