Застрявшие в пробке у Крымского моста водители рассказали «Ленте.ру» о движении колоннами

Сегодня, 15:39

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Застрявшие в пробке у Крымского моста водители рассказали «Ленте.ру» о движении колоннами
Фото из открытых источников

Власти решили открыть Крымский мост, и о том, как организовано там движение, пишет Лента.ру.

По словам водителя Дмитрия, он со стороны полуострова встал в пробку в 10:05 и спустя почти два часа уже ехал по мосту. Мужчина отметил, что перед въездом на мост проходил досмотр.

В беседе с изданием он заявил, что людям раздают питьевую воду, поскольку на улице жара.

«На досмотре просят выложить все вещи, проверяют, ручную кладь несешь через пункт осмотра. После этого выдают номерки, и начинается образование колонны, которая в определенный момент стартует, когда наберется достаточно машин», — сообщил Дмитрий.

На мосту организовали реверсное движение. Со слов водителей, больше машин накопилось на выезде из Крыма.

Минтранс ранее сообщил, что на Крымском мосту организовано реверсное движение по одной полосе. Водителям также рекомендуется выбирать альтернативные маршруты, то есть через новые территории, которые, к слову, тоже подвергаются постоянным ударам со стороны ВСУ.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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Застрявшие в пробке у Крымского моста водители рассказали «Ленте.ру» о движении колоннами

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