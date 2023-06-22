MI6: Сбитый ЧВК «Вагнер» самолет Ил-22М армии РФ является серьезной потерей

В британской разведке MI6 уверены, что сбитый силами ЧВК «Вагнер» во время мятежа российский самолет Ил-22М является серьезной потерей. Об этом говорится в докладе разведслужбы, где отмечается, что данный самолет очень эффективен, пишет «Главный региональный». В документе указано, что Ил-22М использовались для организации боевых действий ВС РФ на территории Украины.

«Как ценные активы, их держали в безопасности российского воздушного пространства, далеко за пределами досягаемости украинских систем ПВО», – заявляют в британской разведке.

В MI6 считают, что ВС РФ использовали Ил-22М для организации воздушных и наземных операций. Поэтому потеря такого борта может негативно сказаться на возможностях ВС РФ, но также может ухудшить моральный дух российской армии.

Напомним, 24 июня под Воронежем во время мятежа бойцы ЧВК «Вагнер» сбили самолет-ретранслятор Ил-18 (22) с бортовым номером 75917, который базировался на Северном аэродроме в Иванове. Предположительно, по борту попали из ПЗРК.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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