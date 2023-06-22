Антонов выразил мнение о целях США и Киева в отношении Российской Федерации и государств Латинской Америки

22-06-2023, 10:59

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Антонов выразил мнение о целях США и Киева в отношении Российской Федерации и государств Латинской Америки
Руководитель дипломатического представительства Российской Федерации в США Анатолий Антонов

Руководитель дипломатического представительства Российской Федерации в США Анатолий Антонов выступил с заявлением в связи с намерением руководителя киевского режима Владимира Зеленского выступить на генеральной ансаблее международной организации латиноамериканских государств. 

Он заявил, что политическое руководство США и представители киевского режима намереваются внести разлад в отношения между Российской Федерацией и государствами Латинской Америки. Он считает, что о таком намерении США свидетельствует поддержка американскими политиками намерения Зелинского выступить на ассамблее. При этом Антонов отметил, что отношения сотрудничества между Российской Федерацией и государствами Латинской Америки только расширяются. 

«Однако эти попытки «обречены на провал» из-за улучшающихся отношений Москвы и латиноамериканских государств», – заявил он.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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