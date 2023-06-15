Президент РФ Путин в Санкт-Петербурге провел переговоры с делегацией из стран Африки

Сегодня, 23:09

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Президент РФ Путин в Санкт-Петербурге провел переговоры с делегацией из стран Африки
Фото из открытых источников

Глава российского государства Владимир Путин встретился в Константиновском дворце с лидерами стран Африки. В ходе встречи он обсудил с ними ситуацию на Украине. Российский лидер подчеркнул, что Москва ценит сбалансированное отношение глав африканских стран, их стремление урегулировать текущий кризис. Кроме того, Путин сказал, что Российская Федерация никогда не отказывалась от переговоров по Украине.

Российский президент продемонстрировал прибывшей делегации парафированный договор с Киевом. Речь идет о документе с положениями о нейтралитете и гарантиях безопасности. Путин отметил также, что российская сторона легально вывозила несовершеннолетних с украинской территории, спасая их жизни.

"Киев парафировал стамбульский договор с Москвой, но после отвода российских войск Украина выбросила его на свалку истории", - заявил Путин.

Ранее поступила информация о том, что лидеры шести африканских стран прибыли на самолете в Северную столицу, чтобы встретиться с президентом Российской Федерации. Сообщалось, что президент ЮАР Сирил Рамафоса мог не успеть на встречу в Петербурге, поскольку его задержали в воздушной гавани Варшавы на сутки.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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