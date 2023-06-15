Лидеры шести африканских стран прилетели в Санкт-Петербург для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным

Сегодня, 22:19

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Лидеры шести африканских стран прилетели в Санкт-Петербург для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Фото из открытых источников

Стало известно о прибытии лидеров шести стран Африки в Санкт-Петербург, где им предстоит встретиться с главой российского государства Владимиром Путиным. Ранее поступила информация о том, что президент ЮАР Сирил Рамафоса мог пропустить запланированную в Северной столице встречу, ведь он был задержан в аэропорту польской столицы на сутки.

Журналист из ЮАР Сусо Хумало сообщил "Известиям" о том, что самолет задержался в воздушной гавани Варшавы. Он подчеркнул, что те или иные проблемы с безопасностью отсутствовали. По словам журналиста, в Польше внимательно осматривали африканскую делегацию. Там желали убедиться в том, что находившийся в самолете груз безопасен. Хумало отметил, что у польского руководства могли возникнуть вопросы касательно бумаг на оружие. В итоге делегацию задержали на сутки. Хумало допустил, что в случае с произошедшим речь может идти о политической игре, ведь Европейский союз не устраивает нейтральная позиция ЮАР в конфликте на Украине.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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