Михаил Подоляк утверждает, что ВСУ ведут тестирование, а не полноценное контрнаступление

Советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что ВСУ еще не проводят контрнаступление.

По его словам, сейчас украинские войска ведут тестирование, пишет РИА Новости. Об этом он заявил в ходе всеукраинского телемарафона.

«Мы еще не начинали контрнаступление», – сказал Подоляк.

Он объяснил, что ВСУ пока еще наносят удары по таким целям как российская техника и военные. А также идет продвижение войск РФ в рамках тестировочного режима. Подоляк утверждает, что ВСУ будут наступать там, где выявят слабое место в российской обороне.

Российские источники заявляют, что ВСУ ведут бои на южно-донецком направлении, в районе Бахмута и в Запорожской области. Запорожская область может быть основным направлением удара, поскольку ВСУ планируют пробиться к Крыму и выйти к Азовскому морю.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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