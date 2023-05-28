Дуда сделал заявление по вопросу вступления Украины в НАТО

«Турпром»: Турист РФ поделился способом экономии в Турции на завтраках
Об отдыхе в Турции и о том, как можно сэкономить, рассказали туристы, которые там побывали. Один из отдыхающих на своем...Подробнее
Польский президент Анджей Дуда сделал заявление, в котором выразил свое мнение по вопросу вступления Украины в североатлантический альянс. Он заявил, что считает, что уже этим летом на запланированном саммите государств блока НАТО могут быть приняты такие решения, которые будут направлены на формирование условий для вступления Украины в альянс.
Дуда считает, что представители киевского режима должны рассчитывать на получение соответствующих новостей по этому вопросу по итогам саммита. Он также полагает, что представители киевского режима ожидают таких решений, которые обозначат намерение государств блока НАТО принять Украину в его состав.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Об отдыхе в Турции и о том, как можно сэкономить, рассказали туристы, которые там побывали. Один из отдыхающих на своем...Подробнее
Врач предупредила, как распознать отравление метанолом. Об этом сообщает издание «Российская газета». Недавнее массовое...Подробнее
8 июня на египетском курорте случился печальный инцидент. Там произошло нападение на российского туриста, которое...Подробнее
Стало известно, какие свойства алкоголя оказались опасными мифами. Об этом сообщает издание 76.ru. По словам главного...Подробнее
Высокопоставленные чиновники из США и стран Европы возвращение Украиной всех занятых Россией территорий оценивают как...Подробнее
Россия должна стать великой страной, которая будет ставить свои условия всему миру. Соответствующее заявление сделал...Подробнее
Видео встречи командира ЧВК «Вагнер» с позывным Лотос и бойцов ВС РФ в Артемовске опубликовал Telegram-канал...Подробнее
Нынешний летний сезон показал, что Абхазия является самым дешевым направлением на черноморском побережье и только Крым...Подробнее
Жареные продукты опаснее, чем свинина, уверена врач-эндокринолог Зухра Павлова. Она подчеркнула, что блюдо становится...Подробнее
Член главного совета администрации Запорожской области, глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов...Подробнее
Комментировать