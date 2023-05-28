Польский президент Анджей Дуда сделал заявление, в котором выразил свое мнение по вопросу вступления Украины в североатлантический альянс. Он заявил, что считает, что уже этим летом на запланированном саммите государств блока НАТО могут быть приняты такие решения, которые будут направлены на формирование условий для вступления Украины в альянс.

Дуда считает, что представители киевского режима должны рассчитывать на получение соответствующих новостей по этому вопросу по итогам саммита. Он также полагает, что представители киевского режима ожидают таких решений, которые обозначат намерение государств блока НАТО принять Украину в его состав.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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