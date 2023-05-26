Греция вслед за Венгрией заблокировала принятие новых санкций

Сегодня, 08:59

0

Image 16+
Греция вслед за Венгрией заблокировала принятие новых санкций
Фото из открытых источников

Политическое руководство Греции приняло решение о блокировке дальнейшего обсуждения очередного, уже одиннадцатого по счету, пакета санкций, разработанных европейским союзом по отношению к Российской Федерации. Уточняется, что в этом пакете значительное количество санкций направлено не столько по отношению к Российской Федерации, сколько по отношению к тем государствам, которые, по мнению политиков ЕС, способствуют обходу ранее введенных санкций.

Греция приняла решение о блокировке принятие этого пакета вслед за Венгрией. Сообщается, что эти санкции в случае их принятия, скорее всего, должны будут негативно экономически повлиять на некоторые греческие и венгерские компании.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Греция вслед за Венгрией заблокировала принятие новых санкций

Сегодня, 08:59

МК: Характер стычек украинцев и россиян на зарубежных курортах в 2023 году изменился

26-05-2023, 15:59

Американист Дудаков назвал нулевой вероятность объявления Байдену импичмента

20-05-2023, 11:14

«АиФ»: Генерал РФ Бужинский проинформировал о возможном сроке завершения СВО на Украине

19-05-2023, 15:44

В российском МИДе сделано заявление о зерновой сделке

18-05-2023, 19:14

Стало известно, что Алла Пугачева отправила в суд Екатеринбурга обращение, в котором поддержала опального Евгения Ройзмана

18-05-2023, 16:39

Профессор Такахара назвал неосуществимым членство Японии в НАТО

15-04-2023, 13:44

Эксперт Никулин рассказал о бесплодии от западных вакцин и генетических опытах США

14-04-2023, 07:29

Politico: НАТО не знает, как быть с Венгрией, которая блокирует вступление Швеции в альянс

12-04-2023, 22:34

Маркедонов выразил мнение о ситуации в Закавказье

11-04-2023, 09:44

Эксперт Райнер Браун допустил размещение ядерного оружия в Финляндии

7-04-2023, 16:14

Журналист The Diplomat Зишан рассказал о последнем шаге Путина для решающего удара по Западу

7-04-2023, 14:04

Лавров рассказал о переговорах в Турции

7-04-2023, 13:29

Ханьхуэй сделал заявление о политике западных государств

7-04-2023, 09:29

Le Figaro: Перед своим визитом в Пекин Макрон и фон дер Ляйен назвали КНР всеми обидными словами

4-04-2023, 21:04

Лавров выразил мнение о ЕС

4-04-2023, 08:19

Глава венгерского МИД Сийярто: Будапешт не откажется от надежных поставщиков газа

3-04-2023, 13:04

Welt am Sonntag: Глава МО ФРГ Писториус заявил о худшем сценарии для Европы при новом американском президенте

1-04-2023, 13:59

CNN: Арест экс-президента США Дональда Трампа может состояться 4 апреля 2023 года

31-03-2023, 20:24

Белый дом: Индия не является союзником Соединенных Штатов и никогда им не станет

31-03-2023, 07:59

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Туристка из РФ пожаловалась на очень высокие цены во время отдыха в Сочи в 2023

Туристка из РФ пожаловалась на очень высокие цены во время отдыха в Сочи в 2023

Вчера, 12:34

0

В Сочи цены на отдых в этом году снова выросли, о чем рассказывают туристы, которые уже там отдыхают. По словам Марины...

Подробнее
МК: Характер стычек украинцев и россиян на зарубежных курортах в 2023 году изменился

МК: Характер стычек украинцев и россиян на зарубежных курортах в 2023 году изменился

26-05-2023, 15:59

0

Для того чтобы снизить вероятность стычек в 2023 году между российскими и украинскими туристами на курортах, были...

Подробнее
Диетолог из РФ Пономарева заявила, что правильное питание может помочь дожить до 100 лет

Диетолог из РФ Пономарева заявила, что правильное питание может помочь дожить до 100 лет

Вчера, 16:29

0

Есть продукты, которые увеличивают срок жизни более, чем на 10 лет. Об этом сообщает издание «MF». Врач-диетолог...

Подробнее
Политолог назвал Пригожина одним из значимых лидеров общественного мнения после его «окопной правды»

Политолог назвал Пригожина одним из значимых лидеров общественного мнения после его «окопной правды»

25-05-2023, 13:46

0

Политолог и блогер Павел Шипилин счел владельца ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина наиболее значимым лидером общественного...

Подробнее
«E1.RU»: жуткий Mercedes с трупом на цепях выставили у торгового центра в Екатеринбурге

«E1.RU»: жуткий Mercedes с трупом на цепях выставили у торгового центра в Екатеринбурге

Вчера, 09:34

0

Посетителей ТРЦ в Екатеринбурге шокировал зрелищный арт-объект на парковке, который появился в ночь на 27 мая. Речь...

Подробнее
Мобилизованный в сентябре отец двоих детей из Екатеринбурга погиб на спецоперации

Мобилизованный в сентябре отец двоих детей из Екатеринбурга погиб на спецоперации

26-05-2023, 15:39

0

Мобилизованный уроженец Екатеринбурга Игорь Шахматов погиб во время боевых действий в Украине в ходе специальной...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

SHOT: в Москве и Петербурге диверсанты сожгли релейные шкафы на железной дороге

SHOT: в Москве и Петербурге диверсанты сожгли релейные шкафы на железной дороге

26-05-2023, 10:34

0

Утро пятницы, 26 мая, в новостной ленте Телеграм-канала SHOT началось со свежих сообщений о диверсиях на железной...

Подробнее
Путь в Европу для граждан РФ стал легче, но не дешевле

Путь в Европу для граждан РФ стал легче, но не дешевле

26-05-2023, 09:49

0

Российские туристы получили возможность дешевле летать в Европу, так как открылось авиасообщение с Грузией. С мая...

Подробнее
Двое военнослужащих погибли после атаки дроном-камикадзе автомобиля Минобороны РФ в Брянской области

Двое военнослужащих погибли после атаки дроном-камикадзе автомобиля Минобороны РФ в Брянской области

Вчера, 16:04

0

В результате атаки дроном-камикадзе автомобиля «Нива», принадлежащего Министерству обороны России, двое военнослужащих...

Подробнее
Пригожин высказался о слухе, что главком ВСУ Залужный был в плену у ЧВК "Вагнер"

Пригожин высказался о слухе, что главком ВСУ Залужный был в плену у ЧВК "Вагнер"

25-05-2023, 22:35

0

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ответил на вопрос редакции Дзен-канала NewsAlert о том, не было ли у...

Подробнее