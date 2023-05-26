Греция вслед за Венгрией заблокировала принятие новых санкций

Туристка из РФ пожаловалась на очень высокие цены во время отдыха в Сочи в 2023
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Политическое руководство Греции приняло решение о блокировке дальнейшего обсуждения очередного, уже одиннадцатого по счету, пакета санкций, разработанных европейским союзом по отношению к Российской Федерации. Уточняется, что в этом пакете значительное количество санкций направлено не столько по отношению к Российской Федерации, сколько по отношению к тем государствам, которые, по мнению политиков ЕС, способствуют обходу ранее введенных санкций.
Греция приняла решение о блокировке принятие этого пакета вслед за Венгрией. Сообщается, что эти санкции в случае их принятия, скорее всего, должны будут негативно экономически повлиять на некоторые греческие и венгерские компании.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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