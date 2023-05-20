МК: Характер стычек украинцев и россиян на зарубежных курортах в 2023 году изменился

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Для того чтобы снизить вероятность стычек в 2023 году между российскими и украинскими туристами на курортах, были предприняты немалы усилия и со стороны турфирм, и со стороны властей стран, принимающих отдыхающих из РФ и Украины.
По словам представителей турбизнеса, сейчас стычек на курортах между отдыхающими из РФ и Украины стало меньше, пишет МК. Жалобы в полицию о взаимных оскорблениях, физическом насилии и драках в прошлом году были очень частыми.
Поэтому российских и украинских гостей начали селить в разных отелях. Даже экскурсионные программы составляли так, чтобы противоборствующие стороны не оказывались в одном автобусе или на одной достопримечательности одновременно.
Несмотря на все попытки разделить туристов, стычки происходили. Например, драка произошла между туристами из РФ и Украины в Египте у жука-скарабея, которого необходимо обойти 7 раз, чтобы исполнилось желание.
Сложнее всего, отмечают гиды, когда стычки начинаются на лодках. Сейчас русских не грузят на один корабль с украинцами, поляками и даже чехами.
Но все же постепенно таких драк стало меньше. Люди понимают, что могут понести наказание за свои выходки. И в лучшем случае это будет только штраф.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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