МК: Характер стычек украинцев и россиян на зарубежных курортах в 2023 году изменился

Сегодня, 15:59

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МК: Характер стычек украинцев и россиян на зарубежных курортах в 2023 году изменился
Фото из открытых источников

Для того чтобы снизить вероятность стычек в 2023 году между российскими и украинскими туристами на курортах, были предприняты немалы усилия и со стороны турфирм, и со стороны властей стран, принимающих отдыхающих из РФ и Украины.

По словам представителей турбизнеса, сейчас стычек на курортах между отдыхающими из РФ и Украины стало меньше, пишет МК. Жалобы в полицию о взаимных оскорблениях, физическом насилии и драках в прошлом  году были очень частыми.

Поэтому российских и украинских гостей начали селить в разных отелях. Даже экскурсионные программы составляли так, чтобы противоборствующие стороны не оказывались в одном автобусе или на одной достопримечательности одновременно.

Несмотря на все попытки разделить туристов, стычки происходили. Например, драка произошла между туристами из РФ и Украины в Египте у жука-скарабея, которого необходимо обойти 7 раз, чтобы исполнилось желание.

Сложнее всего, отмечают гиды, когда стычки начинаются на лодках. Сейчас русских не грузят на один корабль с украинцами, поляками и даже чехами.

Но все же постепенно таких драк стало меньше. Люди понимают, что могут понести наказание за свои выходки. И в лучшем случае это будет только штраф.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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