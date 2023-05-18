Американист Дудаков назвал нулевой вероятность объявления Байдену импичмента

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Политолог-американист Малек Дудаков оценивает вероятность объявления импичмента действующему президенту Соединенных Штатов Америки как нулевую. Об этом он сообщил агентству «Лента».
Внутриполитическая обстановка в стране сейчас играет на руку хозяину Белого дома. Никакие тучи над ним не сгущаются.
«Вероятность этого ровно нулевая, никакого импичмента не будет, хотя некоторые сторонники экс-президента Трампа в палате представителей уже давно призывают объявить импичмент Джозефу Байдену. В целом для республиканцев это сейчас не является приоритетом», — говорит Дудаков.
Политолог добавил, что представители Республиканцев из так называемого «трамповского крыла» понимают, что все их попытки попытаться объявить импичмент Байдену тщетны. Однако обсуждение данной возможности не уходит в тень и продолжается по той простой причине, что оно приносит им политические дивиденды.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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