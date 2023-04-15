«АиФ»: Генерал РФ Бужинский проинформировал о возможном сроке завершения СВО на Украине

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О том, когда завершится «военная спецоперация» РФ на территории Украины, высказался генерал ВС РФ в отставке Евгений Бужинский.
Он уверен, что сроки завершения «военной спецоперации» во многом зависят от контрнаступления ВСУ, передает АиФ.
Бужинский не разделяет мнение о том, что вооруженный конфликт в Украине будет продолжаться еще около пяти лет. Он все же думает, что западные страны не смогут такое длительное время поставлять Украине вооружение. Поэтому, по его мнению, активные боевые действия должны закончиться уже в этом году.
Также Бужинский отметил, что если ВСУ не удастся добиться значительных результатов в ходе контрнаступления, то Запад будет настаивать на том, чтобы Киев согласился на проведение мирных переговоров с РФ. Но в Киеве, к слову, считают неприемлемым пока Украина не вернет свои территории в границах по состоянию на 1991 год.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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