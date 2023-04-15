В российском МИДе сделано заявление о зерновой сделке

Сегодня, 19:14

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В российском МИДе сделано заявление о зерновой сделке
Фото из открытых источников

В российском внешнеполитическом ведомстве выпущено заявление по вопросу о дальнейшем участии РФ в зерновой сделке. 

В заявлении отмечено, что сторонам сделки следует обратить внимание на исправление ситуации с невыполнением условий Российской Федерации. В заявлении подчеркивается, что все эти вопросы должны быть урегулированы в период, на который в очередной раз продлена сделка: в течение двух месяцев. 

Также в министерстве обозначили, какие меры планируется принять в случае невыполнения условий российской стороны.  В заявлении отмечено, что в этом случае Российская Федерация расторгнет сделку и не продлит ее после 17 июля, спустя два месяца.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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