В российском МИДе сделано заявление о зерновой сделке

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В российском внешнеполитическом ведомстве выпущено заявление по вопросу о дальнейшем участии РФ в зерновой сделке.
В заявлении отмечено, что сторонам сделки следует обратить внимание на исправление ситуации с невыполнением условий Российской Федерации. В заявлении подчеркивается, что все эти вопросы должны быть урегулированы в период, на который в очередной раз продлена сделка: в течение двух месяцев.
Также в министерстве обозначили, какие меры планируется принять в случае невыполнения условий российской стороны. В заявлении отмечено, что в этом случае Российская Федерация расторгнет сделку и не продлит ее после 17 июля, спустя два месяца.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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