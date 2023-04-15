Стало известно, что Алла Пугачева отправила в суд Екатеринбурга обращение, в котором поддержала опального Евгения Ройзмана

Певица Алла Пугачева приезжала в РФ и отправила в суд Екатеринбурга обращение, в котором поддержала опального Евгения Ройзмана (признан иноагентом).

Сейчас Евгения Ройзмана судят по статье о дискредитации ВС РФ. Он может лишиться свободы на пять лет. Алла Борисовна решила заступиться за него и написала прошение в Октябрьский суд Екатеринбурга.

«Ройзман Е.В., прямолинеен в своих суждениях. Может, и стоило бы ему сгладить свою риторику, но вряд ли это решается тюрьмой. Я, как и многие люди России, наблюдала за тем, как Ройзман Е.В. боролся с наркоторговцами и спасал людей от наркозависимости. Ройзман Е.В. был основателем нескольких музеев, в частности, знаменитого музея «Невьянская икона». А какой замечательный Музей наивного искусства он подарил Екатеринбургу», - написала Алла Борисовна в письме.

Она отметила, что Ройзман, занимая пост мэра Екатеринбурга, продемонстрировал и не раз доказал любовь к людям и Родине. Она попросила суд учесть это при рассмотрении его дела.

Сам Ройзман, к слову, никаких комментариев по своему делу не дает.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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