Стало известно, что Алла Пугачева отправила в суд Екатеринбурга обращение, в котором поддержала опального Евгения Ройзмана

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Певица Алла Пугачева приезжала в РФ и отправила в суд Екатеринбурга обращение, в котором поддержала опального Евгения Ройзмана (признан иноагентом).
Сейчас Евгения Ройзмана судят по статье о дискредитации ВС РФ. Он может лишиться свободы на пять лет. Алла Борисовна решила заступиться за него и написала прошение в Октябрьский суд Екатеринбурга.
«Ройзман Е.В., прямолинеен в своих суждениях. Может, и стоило бы ему сгладить свою риторику, но вряд ли это решается тюрьмой. Я, как и многие люди России, наблюдала за тем, как Ройзман Е.В. боролся с наркоторговцами и спасал людей от наркозависимости. Ройзман Е.В. был основателем нескольких музеев, в частности, знаменитого музея «Невьянская икона». А какой замечательный Музей наивного искусства он подарил Екатеринбургу», - написала Алла Борисовна в письме.
Она отметила, что Ройзман, занимая пост мэра Екатеринбурга, продемонстрировал и не раз доказал любовь к людям и Родине. Она попросила суд учесть это при рассмотрении его дела.
Сам Ройзман, к слову, никаких комментариев по своему делу не дает.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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