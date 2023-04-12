Профессор Такахара назвал неосуществимым членство Японии в НАТО

Сегодня, 13:44

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Профессор Такахара назвал неосуществимым членство Японии в НАТО
Фото из открытых источников

Японии не удастся стать членом Североатлантического альянса, осуществить это не получится. Если же будет предпринята попытка создать военный союз Японии, Южной Кореи и Соединенных Штатов, о котором ранее говорил в статье Wall Street Journal Джон Болтон, экс-советник американского президента по национальной безопасности, то на это не согласится Сеул. Такое заявление сделал профессор японского университета Мэйдзи Гакуин Такао Такахара, пишет РИА Новости.

По его словам, если Япония когда-то вдруг будет воевать с Поднебесной, то вряд ли члены западного военного блока решатся присоединиться к боевым действиям на стороне Токио. Такахара уверен, что присоединение Японии к альянсу негативно повлияет на обстановку в регионе. Комментируя предложения Болтона, ученый отметил, что "важно еще учитывать, кто именно их высказывает". Эксперт сообщил, что мысли лишь о собственной безопасности ни к чему хорошему не приведут. Такахара сказал, что американский подход не обеспечит безопасность Южной Кореи и Японии. Он убежден, что обеспечение безопасности требует наличия иных более эффективных форм международных организаций.

"Например, если вас беспокоят отношения с Китаем, вы должны не запугивать его, а подумать, какие отношения с ним вы хотели бы построить", - добавил профессор.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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