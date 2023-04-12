Эксперт Никулин рассказал о бесплодии от западных вакцин и генетических опытах США

Сегодня, 07:29

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Эксперт Никулин рассказал о бесплодии от западных вакцин и генетических опытах США
Фото из открытых источников

Российские специалисты уже изучили свыше 2000 документов, подтверждающих, что на Украине имеют место военно-биологические проекты. Согласно последней информации, оборонное ведомство РФ обнаружило до настоящего времени более двухсот опасных патогенов в лабораториях этой страны. Речь идет в том числе о холере и сибирской язве. Этой информацией поделился в очередном выпуске программы "Дайте сказать!" Игорь Никулин, являющийся военным экспертом по химическому и биологическому оружию.

Специалист подчеркнул, что в настоящее время биологические лаборатории есть по всей границе Российской Федерации. Это также Молдавия, Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Киргизия. Причем подобные объекты находятся и рядом с Поднебесной. По словам Никулина, на Украине в биологических экспериментах задействуют военных. Там выявляют опасные заболевания, которых никогда не встречали в стране. Это, в частности, лихорадка Западного Нила, крымская лихорадка, желтая лихорадка, Эбола.

В экспериментах американцы используют также заключенных, детей из детдомов, пациентов психиатрических клиник. Аналогичное фиксируется и в Западной Европе. Эксперт указал на недавний серьезный скандал с компанией Pfizer. Оказалось, что применяемые для вакцинации собственные препараты приводят к бесплодию, и будто бы Pfizer даже была в курсе этого.

"Так или иначе компания прошла все стадии проверки и отсюда вопрос — а не являются ли подобного рода эксперименты в плане тех же вакцинаций, частью биологической войны и можно ли вообще тогда доверять фарм-компаниям?", - заключил эксперт.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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