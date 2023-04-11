Politico: НАТО не знает, как быть с Венгрией, которая блокирует вступление Швеции в альянс

Вчера, 22:34

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Politico: НАТО не знает, как быть с Венгрией, которая блокирует вступление Швеции в альянс
Фото из открытых источников

Государства НАТО не понимают, что делать с Будапештом, который не желает ратифицировать документ о присоединении Швеции к западному военному блоку. Соответствующий материал был опубликован на страницах издания Poltico, пишет "МК". По словам европейских чиновников, подобные действия венгерского руководства имеют отношение к стремлению поддерживать дружеские отношения с Анкарой и Москвой.

Один из чиновников в Европе подчеркнул, что есть "нулевое понимание" властей Венгрии касательно вступления Швеции в Североатлантический альянс. Он сказал, что позиция Будапешта - это часть более широкой внешнеполитической стратегии. Он признался, что действия Венгрии относительно членства указанной страны в блоке раздражают чиновников на Западе.

Напомним, что сегодня глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Будапешт не допустит ситуации, при которой санкции Европы распространялись бы на ядерный сектор. Эти слова он произнес на пресс-конференции с коллегой из Белоруссии Сергеем Алейником.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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