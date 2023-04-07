Маркедонов выразил мнение о ситуации в Закавказье

Сегодня, 09:44

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Маркедонов выразил мнение о ситуации в Закавказье
Политолог Сергей Маркедонов

Политолог Сергей Маркедонов выразил свое мнение о геополитической ситуации в закавказском регионе. Он напомнил, что в последнее время на международном уровне протекают переговоры между Арменией и Азербайджаном по заключению договора. В этих переговорах принимает участие и Российская Федерация.

Одновременно повлиять на эту ситуацию и также участвовать в ее урегулировании стремятся представители западных государств. Маркедонов рассказал, что в Армению направлены в качестве наблюдателей представители ЕС. При этом он считает, что и дипломатические меры, принимаемые со стороны Российской Федерации, уже продемонстрировали свою эффективность и следует их продолжать для завершения переговоров подписанием договора.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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