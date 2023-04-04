Эксперт Райнер Браун допустил размещение ядерного оружия в Финляндии

Сегодня, 16:14

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Эксперт Райнер Браун допустил размещение ядерного оружия в Финляндии
Фото из открытых источников

Райнер Браун, являющийся сопредседателем Международного бюро мира, заявил, что пока что мир не достиг пика эскалации, но присоединение к Североатлантическому альянсу Финляндии и вероятное размещение на ее территории американского ядерного оружия, судя по всему, приблизят точку невозврата, пишет РИА Новости.

По словам эксперта, после вхождения Финляндии в западный военный блок граница между Россией и НАТО будет укрепляться в военном плане, причем и с той, и с другой стороны. Спустя некоторое время, как он отметил, на финской земле может появиться американское атомное оружие. Браун назвал сегодняшние времена очень опасными, ситуация с каждым днем становится все хуже.

Эксперт подчеркнул, что все последние события приближают планету к точке невозврата. Он не исключил начало ядерной войны. При этом пока что, как сообщил Браун, выйти из сложившейся ситуации можно. Для этого, как он полагает, следует как можно быстрее инициировать переговоры о мире в рамках текущего конфликта.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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