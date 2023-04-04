Эксперт Райнер Браун допустил размещение ядерного оружия в Финляндии

Le Figaro: Перед своим визитом в Пекин Макрон и фон дер Ляйен назвали КНР всеми обидными словами
Французский президент Эммануэль Макрон собирается прибыть в Поднебесную с официальным визитом пятого апреля,...Подробнее
Райнер Браун, являющийся сопредседателем Международного бюро мира, заявил, что пока что мир не достиг пика эскалации, но присоединение к Североатлантическому альянсу Финляндии и вероятное размещение на ее территории американского ядерного оружия, судя по всему, приблизят точку невозврата, пишет РИА Новости.
По словам эксперта, после вхождения Финляндии в западный военный блок граница между Россией и НАТО будет укрепляться в военном плане, причем и с той, и с другой стороны. Спустя некоторое время, как он отметил, на финской земле может появиться американское атомное оружие. Браун назвал сегодняшние времена очень опасными, ситуация с каждым днем становится все хуже.
Эксперт подчеркнул, что все последние события приближают планету к точке невозврата. Он не исключил начало ядерной войны. При этом пока что, как сообщил Браун, выйти из сложившейся ситуации можно. Для этого, как он полагает, следует как можно быстрее инициировать переговоры о мире в рамках текущего конфликта.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Французский президент Эммануэль Макрон собирается прибыть в Поднебесную с официальным визитом пятого апреля,...Подробнее
Евгений Пригожин заявил, что обеспечивать безопасность приграничных регионов России должны военные структуры, иначе это...Подробнее
На территории Бельгии предприятия банкротятся одно за другим. В период с января по март текущего года в этой стране...Подробнее
В небе над Сосновым бором в Ленинградской области России был зафиксирован неопознанный летающий объект. Из-за него в...Подробнее
Апрель начался со снижения рубля и накануне рубль обновил апрельское минимальное значение к доллару. Рубль в минувший...Подробнее
Американская модель Белла Хадид неоднократно ложилась на стол к хирургам ради своего лисьего взгляда. Такого мнения...Подробнее
Активист из «Волонтерской роты Боевого братства» Василий Соколов рассказал , как некоторые подразделения проводили...Подробнее
Наличие вредных продуктов в рационе питания может вызвать вздутие живота, что приводит к дискомфорту. Диетологи,...Подробнее
Директор Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич в эфире «Соловье Live» выразил уверенность...Подробнее
Демографическая ситуация в Самарской области России в 2023 году не улучшилась. Скорее, наоборот, если судить по новым...Подробнее
Комментировать