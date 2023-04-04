Журналист The Diplomat Зишан рассказал о последнем шаге Путина для решающего удара по Западу

Глава российского государства Владимир Путин готов создать антизападный блок с участием Поднебесной и Индии. Журналист The Diplomat Мохамед Зишан рассказал, какие шаги в скором времени может предпринять российский лидер, пишет "МК".

По словам обозревателя, если президент РФ будет апеллировать к амбициям Пекина касательно Тайваня и борьбе с Соединенными Штатами и Старым Светом в сфере экономики, то сотрудничество, судя по всему, окажется успешным. Если же Индия желает сблизиться с КНР и РФ, то ей необходимо воспринимать Китай с доверием, считает автор статьи.

Зишан подчеркнул, что глава России может добиться успеха, если поймет, как можно сделать отношения между Нью-Дели и Пекином менее напряженными. Если это удастся, то появится возможность нанести по Западу решающий удар. Обозреватель напомнил, что на минувшей неделе секретарь Совбеза РФ Патрушев провел встречу с индийским премьер-министром Моди в ходе заседания ШОС. Зишан признался, что удивлен тому, что Запад не придал этому разговору значения.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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