Лавров рассказал о переговорах в Турции

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Руководитель российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров провел переговоры с руководителем турецкого внешнеполитического ведомства Мевлютом Чавушоглу.
По итогам переговоров Лавров провел пресс-конференцию, на которой рассказал журналистам о тех вопросах, которые обсуждались. Лавров подчеркнул, что основной темой стало обсуждение проектов в энергетическом направлении сотрудничества между Российской Федерацией и Турцией.
Руководитель российского внешнеполитического ведомства рассказал, что обсуждался проект строительства газового хаба в Турции и совместная работа специалистов из двух государств по атомной электростанции.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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