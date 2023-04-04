Лавров рассказал о переговорах в Турции

Сегодня, 13:29

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Лавров рассказал о переговорах в Турции
Фото из открытых источников

Руководитель российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров провел переговоры с руководителем турецкого внешнеполитического ведомства Мевлютом Чавушоглу. 

По итогам переговоров Лавров провел пресс-конференцию, на которой рассказал журналистам о тех вопросах, которые обсуждались. Лавров подчеркнул, что основной темой стало обсуждение проектов в энергетическом направлении сотрудничества между Российской Федерацией и Турцией.

Руководитель российского внешнеполитического ведомства рассказал, что обсуждался проект строительства газового хаба в Турции и совместная работа специалистов из двух государств по атомной электростанции.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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