Le Figaro: Перед своим визитом в Пекин Макрон и фон дер Ляйен назвали КНР всеми обидными словами
Французский президент Эммануэль Макрон собирается прибыть в Поднебесную с официальным визитом пятого апреля,...Подробнее
Руководитель дипломатического представительства Китая в Российской Федерации Чжан Ханьхуэй сделал заявление о политике западных государств по отношению к Китаю. А именно он прокомментировал те случаи, когда представители политического руководства западных государств делали замечания в адрес политического курса официального Пекина.
Посол Китая в Российской Федерации заявил, что политики западных государств не должны давать указаний политическому руководству Китая в его курсе. Он также выразил мнение о ситуации вокруг украинского кризиса. Китайский дипломат подчеркнул, что представители китайского политического руководства выступают за урегулирование через дипломатические переговоры.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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Французский президент Эммануэль Макрон собирается прибыть в Поднебесную с официальным визитом пятого апреля,...Подробнее
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