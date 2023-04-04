Руководитель дипломатического представительства Китая в Российской Федерации Чжан Ханьхуэй сделал заявление о политике западных государств по отношению к Китаю. А именно он прокомментировал те случаи, когда представители политического руководства западных государств делали замечания в адрес политического курса официального Пекина.

Посол Китая в Российской Федерации заявил, что политики западных государств не должны давать указаний политическому руководству Китая в его курсе. Он также выразил мнение о ситуации вокруг украинского кризиса. Китайский дипломат подчеркнул, что представители китайского политического руководства выступают за урегулирование через дипломатические переговоры.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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