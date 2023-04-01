Le Figaro: Перед своим визитом в Пекин Макрон и фон дер Ляйен назвали КНР всеми обидными словами

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Французский президент Эммануэль Макрон собирается прибыть в Поднебесную с официальным визитом пятого апреля, намереваясь пробыть там три дня. Он рассчитывает на то, что ему удастся повлиять на позицию китайского лидера Си Цзиньпина касательно украинского конфликта. Соответствующий материал был опубликован на страницах Le Figaro, пишет ИноСМИ.
Отмечается, что в настоящее время Евросоюз и Франция демонстрируют в отношении Китая неуверенную политику. В КНР Макрон надеется в том числе получить контракты для предприятий своей страны. Компанию Макрону в поездке в Пекин, судя по всему, составит председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен. Это указывает на то, что французский президент воспринимает отношения с Поднебесной как борьбу.
В конце минувшего месяца фон дер Ляйен в ходе своего выступления в Брюсселе сделала ряд бескомпромиссно критических заявлений в отношении Пекина. Читатели Le Figaro стали комментировать статью. Пользователь Francoise17 написал, что "Макрон прижмет китайца к своей груди, прямо как Мбаппе... Он любит обнимать мужчин". Читатель gillesdevertou назвал французского президента "уморительным", ведь тот рассчитывает на то, что повлияет на КНР. Еще один пользователь призвал сделать Францию менее зависимой от Китая.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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