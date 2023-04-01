Лавров выразил мнение о ЕС

Руководитель российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров сделал заявление об отношении политического руководства европейского союза к Российской Федерации. Он заявил, что политики ЕС относится к РФ как к сопернику и в соответствии с этим выстраивают свою внешнюю политику по отношению к Российской Федерации.

Лавров подчеркнул, что в связи с этим именно конкретные политические действия политического руководства европейского союза привели к той ситуации, в которой сейчас оказались отношения между этим международным объединением и Российской Федерацией.

Лавров также заявил, что политическое руководство африканских государств стремится к сотрудничеству с Российской Федерацией.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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