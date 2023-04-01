Глава венгерского МИД Сийярто: Будапешт не откажется от надежных поставщиков газа

«ТурПром»: Грузия решила переманить туристов из России у Турции с помощью All Inclusive
В Грузии будут вводить систему All Inclusive, чтобы увеличить поток туристов из России. Об этом рассказывают...Подробнее
Будапешт не собирается прекращать сотрудничество с надежными газовыми поставщиками по политическим причинам. Такое заявление сделал глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто. Он подчеркнул, что его страна не будет корректировать "географическое направление" поставок ресурса. По словам Сийярто, в течение некоторого времени поставки СПГ на рынок Старого Света не возместят потери от снижения импорта российского голубого топлива в связи с санкционным давлением.
Глава МИД сообщил, что в текущем году в европейские страны поступит меньше газа из РФ - снижение на 50 млрд куб. м, если сравнивать с предыдущими годами. Министр сказал, что в Старом Свете восполнение таких объемов пока что невозможно из-за недостаточной мощности терминалов для приема сжиженного природного газа.
В Будапеште ранее неоднократно заявляли, что газовый гигант "Газпром" представляет собой надежного партнера. В Венгрии говорили, что не хотят отказываться от сотрудничества с российской компанией. Основная часть газа поступает на венгерскую территорию по "Турецкому потоку" и его ответвлениям через Болгарию и Сербию.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
В Грузии будут вводить систему All Inclusive, чтобы увеличить поток туристов из России. Об этом рассказывают...Подробнее
Вакцинированные от ковида умирают чаще невакцинированных, и эта тенденция только растет. Об этом сообщает издание...Подробнее
Создание главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным мобильных центров набора новобранцев в «оркестр» должно удовлетворить...Подробнее
Агитация для желающий вступить в ЧВК «Вагнер» должна быть в каждом уголке страны. Об этом у себя в Telegram-канале...Подробнее
Многие инфицированные коронавирусом имеют проблемы с микроциркуляцией крови, особенно те, у кого болезнь протекает в...Подробнее
Старый Свет будет вынужден прилагать больше усилий для обеспечения собственной безопасности, если следующий хозяин...Подробнее
В испанской газете «El Confidencional» сообщается о ситуации с импортом сжиженного природного газа от российских...Подробнее
Бывшего хозяина Белого дома Дональда Трампа могут арестовать четвертого апреля текущего года. Данная информация...Подробнее
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что два флага были водружены на администрации Бахмута (Артемовска)....Подробнее
Стало известно, как в Черногории будут бороться с туристами в купальниках. Об этом сообщает издание «Турпром», ссылаясь...Подробнее
Комментировать