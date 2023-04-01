Глава венгерского МИД Сийярто: Будапешт не откажется от надежных поставщиков газа

Будапешт не собирается прекращать сотрудничество с надежными газовыми поставщиками по политическим причинам. Такое заявление сделал глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто. Он подчеркнул, что его страна не будет корректировать "географическое направление" поставок ресурса. По словам Сийярто, в течение некоторого времени поставки СПГ на рынок Старого Света не возместят потери от снижения импорта российского голубого топлива в связи с санкционным давлением.

Глава МИД сообщил, что в текущем году в европейские страны поступит меньше газа из РФ - снижение на 50 млрд куб. м, если сравнивать с предыдущими годами. Министр сказал, что в Старом Свете восполнение таких объемов пока что невозможно из-за недостаточной мощности терминалов для приема сжиженного природного газа.

В Будапеште ранее неоднократно заявляли, что газовый гигант "Газпром" представляет собой надежного партнера. В Венгрии говорили, что не хотят отказываться от сотрудничества с российской компанией. Основная часть газа поступает на венгерскую территорию по "Турецкому потоку" и его ответвлениям через Болгарию и Сербию.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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