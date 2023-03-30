Welt am Sonntag: Глава МО ФРГ Писториус заявил о худшем сценарии для Европы при новом американском президенте

Старый Свет будет вынужден прилагать больше усилий для обеспечения собственной безопасности, если следующий хозяин Белого дома несколько отстранится от Европы. Соответствующее заявление сделал глава оборонного ведомства Германии Борис Писториус. Его слова передала 1 апреля газета Welt am Sonntag.

По его словам, худший сценарий для европейцев можно будет наблюдать в том случае, если новый американский лидер дистанцируется от Старого Света и Североатлантического альянса. Если это случится, то, как подчеркнул Писториус, Европе будут грозить вызовы, которые даже представить сегодня нельзя. Глава МО Германии также сказал, что даже лояльному к европейцам хозяину Белого дома придется уделять все больше внимания Индо-Тихоокеанскому региону.

В результате, как считает Писториус, от Европы потребуется рост вклада в собственную безопасность. Он добавил, что при таком сценарии развития событий европейцы будут вынуждены компенсировать вклад Вашингтона "сверх того, что делается сейчас", это станет "задачей десятилетий".

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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