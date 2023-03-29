CNN: Арест экс-президента США Дональда Трампа может состояться 4 апреля 2023 года

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Бывшего хозяина Белого дома Дональда Трампа могут арестовать четвертого апреля текущего года. Данная информация поступила от CNN, которое в своем сообщении сослалось на адвоката республиканца. Отмечается, что ему, судя по всему, предъявят обвинения в мошенничестве в ходе американской избирательной кампании. Утверждается, что Трамп отдал крупную сумму денег Сторми Даниелс, которая известна тем, что снимается в порнофильмах, за ее "молчание".
По информации CNN, если арест бывшего американского лидера все же произойдет, то граждане Соединенных Штатов будут шокированы, ведь это первый подобный случай в стране. Ранее в Америке не было президента, который бы подвергался уголовному преследованию. Трамп же уверен, что это связано с его намерением бороться за президентское кресло в будущем году.
Трамп назвал происходящие вокруг него события вмешательством в выборы на высочайшем уровне, "охотой на ведьм", которая серьезно ударит по нынешнему президенту США Байдену. Он не сомневается, что выиграет выборы в следующем году, чтобы "сделать Америку вновь великой".
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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