Белый дом: Индия не является союзником Соединенных Штатов и никогда им не станет

Сегодня, 07:59

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Белый дом: Индия не является союзником Соединенных Штатов и никогда им не станет
Фото из открытых источников

Для Соединенных Штатов Индия союзником не является. Причем она никогда не сможет им стать. Такое заявление сделал Курт Кэмпбелл, занимающий пост координатора по делам регионов Индийского и Тихого океанов в СНБ Белого дома. При этом он назвал Индию великой державой, отметив, что Вашингтон и Нью-Дели будут активно сотрудничать друг с другом.

В ходе выступления 30 марта в Центре новой американской безопасности Кэмпбелл сказал, что тем не менее страны могут быть тесными партнерами. Он заявил о желании американцев поддерживать отношения с индийской стороной, развивать их, назвав их крепкими уже на сегодняшний день.

"Именно так нам следует понимать роль, которую Индия будет играть на мировой арене как великая держава", - сказал он.

На днях сообщалось, что американское руководство не собирается вводить санкции в отношении Индии за приобретение российской нефти. Об этом говорил Пайетт, являющийся помощником госсекретаря США по энергетическим ресурсам. Кроме того, подчеркивалась важность отношений с Нью-Дели.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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