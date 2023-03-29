Белый дом: Индия не является союзником Соединенных Штатов и никогда им не станет

Для Соединенных Штатов Индия союзником не является. Причем она никогда не сможет им стать. Такое заявление сделал Курт Кэмпбелл, занимающий пост координатора по делам регионов Индийского и Тихого океанов в СНБ Белого дома. При этом он назвал Индию великой державой, отметив, что Вашингтон и Нью-Дели будут активно сотрудничать друг с другом.

В ходе выступления 30 марта в Центре новой американской безопасности Кэмпбелл сказал, что тем не менее страны могут быть тесными партнерами. Он заявил о желании американцев поддерживать отношения с индийской стороной, развивать их, назвав их крепкими уже на сегодняшний день.

"Именно так нам следует понимать роль, которую Индия будет играть на мировой арене как великая держава", - сказал он.

На днях сообщалось, что американское руководство не собирается вводить санкции в отношении Индии за приобретение российской нефти. Об этом говорил Пайетт, являющийся помощником госсекретаря США по энергетическим ресурсам. Кроме того, подчеркивалась важность отношений с Нью-Дели.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700