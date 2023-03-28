Госдеп назвал российскую статью о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО опасной риторикой

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Риторика заявления российского посольства в Стокгольме о том, что Швеции может грозить превращение в "легитимную цель" для ответных мер Москвы в случае вступления в Североатлантический альянс, является "опасной". Такое заявление в ходе брифинга 29 марта сделал Ведант Патель, занимающий пост заместителя официального представителя госдепартамента США, сообщает РИА Новости.
Ранее на интернет-ресурсе посольства РФ в Швеции появилась статья "Шведский шаг в пропасть". В ней сказано, что после того, как Финляндия и Швеция станут членами западного военного блока, Россия будет иметь с НАТО общую границу уже протяженностью примерно раза в два больше. Причем указанные страны станут легитимной целью для российских ответных мер.
"Вы стали свидетелями опасной риторики со стороны России. Я хотел бы вновь добавить - на наш взгляд, Финляндия и Швеция готовы присоединиться к НАТО", - подчеркнул Патель.
Напомним, что Хельсинки и Стокгольм передали генсеку альянса заявки на членство в НАТО в мае минувшего года. До сегодняшнего дня заявки двух стран осталось ратифицировать только Турции.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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