Байден обратил внимание на поворотный момент в мировой истории в вопросе распространения демократии

Сегодня, в среду, начался так называемый "Саммит за демократию" в формате видеоконференции. В ходе выступления хозяин Белого дома Джо Байден сообщил, что в настоящее время очень важные перемены затрагивают международное сообщество. Они способствуют распространению демократии по всей планете. Американский президент отметил, что речь идет о поворотном моменте для мира в сторону большей свободы.

По словам Байдена, сейчас можно наблюдать "реальные признаки перелома тенденции" в плане распространения демократии. Этому, как он утверждает, способствуют лидеры мирового сообщества, получившие приглашение на встречу, и настойчивость людей в самых разных точках нашей планеты. При этом глава Соединенных Штатов выразил уверенность, что для развития демократии необходимо реализовывать активные шаги. Он считает важным, чтобы международное сообщество и далее развивало прогресс, которого удалось достигнуть. Президент США произносил слова охрипшим голосом.

"Позвольте мне начать с извинений за легкую простуду. Это единственное, что происходило со мной в эти дни", - сказал Байден в начале своего выступления.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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