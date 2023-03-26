Байден обратил внимание на поворотный момент в мировой истории в вопросе распространения демократии

Сегодня, 21:09

0

Image 16+
Байден обратил внимание на поворотный момент в мировой истории в вопросе распространения демократии
Фото из открытых источников

Сегодня, в среду, начался так называемый "Саммит за демократию" в формате видеоконференции. В ходе выступления хозяин Белого дома Джо Байден сообщил, что в настоящее время очень важные перемены затрагивают международное сообщество. Они способствуют распространению демократии по всей планете. Американский президент отметил, что речь идет о поворотном моменте для мира в сторону большей свободы.

По словам Байдена, сейчас можно наблюдать "реальные признаки перелома тенденции" в плане распространения демократии. Этому, как он утверждает, способствуют лидеры мирового сообщества, получившие приглашение на встречу, и настойчивость людей в самых разных точках нашей планеты. При этом глава Соединенных Штатов выразил уверенность, что для развития демократии необходимо реализовывать активные шаги. Он считает важным, чтобы международное сообщество и далее развивало прогресс, которого удалось достигнуть. Президент США произносил слова охрипшим голосом.

"Позвольте мне начать с извинений за легкую простуду. Это единственное, что происходило со мной в эти дни", - сказал Байден в начале своего выступления.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Байден обратил внимание на поворотный момент в мировой истории в вопросе распространения демократии

Сегодня, 21:09

В Соединенных Штатах инициировали исследование о связи заболевания раком у солдат-ракетчиков

Сегодня, 14:09

Hondudiario: Фуэнтес заявил, что Гондурас поправит свое экономическое положение благодаря Китаю

Сегодня, 12:44

Полковник запаса Кошкин: средства противодействия гиперзвуковому оружию будут доступны через 5-10 лет

Вчера, 08:19

Певица Ани Лорак заявила, что продолжила выступать в РФ ради распространения музыки

26-03-2023, 19:14

СП: После нового приказа главы Минобороны РФ Сергея Шойгу военкомам России придется постараться

26-03-2023, 18:14

Политолог Леви: Россия на вступление Финляндии и Швеции в НАТО ответит дипломатией

11-03-2023, 11:14

Марков заявил, что в случае проигрыша Эрдогана на выборах Турция в «большей мере» присоединится к санкциям против РФ

7-03-2023, 10:19

Политолог Оленченко счел высокими шансы Джонсона занять пост генсека НАТО

24-02-2023, 19:04

МК: Мобилизованные на СВО ВС из РФ братья сообщили о плюсах и минусах службы вместе

20-02-2023, 17:24

Американский сенатор Митч Макконнелл назвал «победу над Россией» важнейшей задачей в мире

17-02-2023, 18:29

Бежавшему от мобилизации РФ красноярцу суд Южной Кореи разрешил въезд в страну

14-02-2023, 17:39

РИА: землетрясение в Турции выявило, что власти Анкары готовятся к большой войне в 2023 году

14-02-2023, 15:44

Песков ответил на вопрос о подписании Путиным документа, излагающего новую концепцию внешней политики

10-02-2023, 15:09

Экс-депутат Худяков заподозрил покинувшего РФ Дмитрия Назарова в работе на ЦРУ США

6-02-2023, 17:24

Times: Борис Джонсон и Лиз Трасс готовятся к возвращению в большую политику

4-02-2023, 17:04

Татарский разоблачил продавцов БПЛА по 600 тысяч рублей для ВС из РФ в зоне СВО

3-02-2023, 15:54

Сообщается о деталях переговоров между Ельциным и Бушем при составлении итогового документа

2-02-2023, 09:34

Профессор Гусев: «Если Шольц сказал, что поставок самолетов Киеву не будет, верить этому не стоит»

26-01-2023, 14:29

Мобилизованный Никита Третьяков поделился опытом первого боя в СВО РФ на Украине

22-01-2023, 21:24

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Алексан Мкртчян оценил перспективы отдыха туристов России в Зимбабве: «Ехать в полную нищету»

Алексан Мкртчян оценил перспективы отдыха туристов России в Зимбабве: «Ехать в полную нищету»

27-03-2023, 13:39

0

Будет ли россиянам интересен отдых в Зимбабве, рассказал вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан...

Подробнее
Ярославские военные объяснили массовые призывы на контрактную службу в ВС РФ

Ярославские военные объяснили массовые призывы на контрактную службу в ВС РФ

27-03-2023, 08:04

0

О причинах того, что в Ярославской области стало больше рекламы с предложением контрактной службы в ВС РФ, рассказал...

Подробнее
Евгений Пригожин проинспектировал передовые позиции ЧВК «Вагнер» в центральной части Бахмута

Евгений Пригожин проинспектировал передовые позиции ЧВК «Вагнер» в центральной части Бахмута

27-03-2023, 14:55

0

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин побывал на передовых позициях «оркестра» в центре Бахмута, где сейчас идут...

Подробнее
В KFC на Каменноостровском в Санкт-Петербурге изнасиловали девочку 13 лет

В KFC на Каменноостровском в Санкт-Петербурге изнасиловали девочку 13 лет

Вчера, 14:59

0

В заведении KFC на Каменноостровском в Северной столице неизвестный изнасиловал школьницу. В настоящее время...

Подробнее
Странное черное кольцо появилось в небе над Москвой

Странное черное кольцо появилось в небе над Москвой

27-03-2023, 16:34

0

Жуткое черное кольцо появилось в небе над Москвой сегодня - очевидцы засняли его на фото и видео. Некоторые...

Подробнее
С первого апреля в России запустят цифровой рубль

С первого апреля в России запустят цифровой рубль

27-03-2023, 21:59

0

С 1 апреля в России появится собственная цифровая валюта, предназначенная не для инвестирования. ЦБ РФ запускает...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

43 туроператора отказались от отправки российских туристов

43 туроператора отказались от отправки российских туристов

27-03-2023, 17:34

0

В связи с новым указом, введенным Минэкономразвития, за короткий период времени в России прекратили работу 43...

Подробнее
В Новой Москве нашли обломки беспилотника в цветах флага Украины

В Новой Москве нашли обломки беспилотника в цветах флага Украины

Вчера, 18:04

0

В Московской области нашли упавшим еще один украинский беспилотник. Его обнаружили в Новой Москве неподалеку от...

Подробнее
ТАСС: В Мариуполе подорвали автомобиль начальника полиции Москвина

ТАСС: В Мариуполе подорвали автомобиль начальника полиции Москвина

27-03-2023, 11:44

0

В Мариуполе неизвестные совершили подрыв автомобиля, принадлежащего начальнику городского управления полиции Михаилу...

Подробнее
«Mash»: Российские военные потеряли 20 гранат Ф-1 в Брянской области

«Mash»: Российские военные потеряли 20 гранат Ф-1 в Брянской области

Вчера, 14:19

0

Российские военные в ходе транспортировки потеряли ящик, в котором находились 20 гранат Ф-1 и столько же запалов к ним....

Подробнее