В Соединенных Штатах инициировали исследование о связи заболевания раком у солдат-ракетчиков

Сегодня, 14:09

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В Соединенных Штатах инициировали исследование о связи заболевания раком у солдат-ракетчиков
Фото из открытых источников

Американские ВВС стали инициаторами исследования вероятных связей с повышенным уровнем заболеваемости раком среди тех специалистов, которые были задействованы в работе с межконтинентальными баллистическими ракетами. Такое заявление сделал накануне, во вторник, Томас Буссьер, являющийся командующим глобальным ударным командованием ВВС США. Его слова приводит журнал Air & Space Forces. По его словам, предстоит внимательно изучить все реестры рака в американском оборонном ведомстве и доступные на государственном уровне реестры.

Тем самым, как подчеркнул Буссьер, удастся выяснить, имеются ли в стране более высокие показатели заболеваемости на территориях проведения операций с ракетами в полях. Некоторое время назад поступила информация о том, что в Америке борются с нынешним обслуживанием и поддержанием старой МРБ Minuteman III. Об этом также говорил Буссьер. Стоит отметить, что в минувшем месяце в США заказали "Исследование рака ракетного сообщества".

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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