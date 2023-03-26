Hondudiario: Фуэнтес заявил, что Гондурас поправит свое экономическое положение благодаря Китаю

Стали известны подробности трагедии на Сортировке, где мать убила детей и себя
Стали известны подробности жуткой трагедии, которая произошла в микрорайоне Сортировка (Екатеринбург). Там вечером 25...Подробнее
Отношения Гондураса с Поднебесной носят экономический характер. Соответствующее заявление сделал сегодня, в среду, Бартоло Фуэнтес, являющийся депутатом от Партии свободы и возрождения. Он подчеркнул, что КНР является высокотехнологичной страной, и сотрудничество с Пекином будет выгодно для страны в Центральной Америке. По словам политика, власти его страны придерживаются принципа "одного Китая", уточнив, что Тайвань - это провинция Поднебесной. Его слова передает Hondudiario.
"Китай обладает высокими технологиями, мы можем извлечь выгоду из отношений с этими азиатским гигантом", - отметил Фуэнтес.
Также он указал на то, что начало дипломатических отношений Тегусигальпы с Пекином не должно сказываться на отношениях его страны и Вашингтона. Напомним, что в последнее время между Китаем и Соединенными Штатами складываются весьма сложные отношения. Ситуация усугубляется поддержкой Вашингтоном Тайваня, отправкой на остров американского оружия. В Пекине уже выражали недовольство подобными действиями властей США.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Стали известны подробности жуткой трагедии, которая произошла в микрорайоне Сортировка (Екатеринбург). Там вечером 25...Подробнее
Будет ли россиянам интересен отдых в Зимбабве, рассказал вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан...Подробнее
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин дал рекомендации «зарубежным товарищам», как отличить его голос от российского...Подробнее
В России снова говорят о том, что армию будут увеличивать и это волнует многих россиян, так как далеко не все мечтают...Подробнее
О причинах того, что в Ярославской области стало больше рекламы с предложением контрактной службы в ВС РФ, рассказал...Подробнее
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин побывал на передовых позициях «оркестра» в центре Бахмута, где сейчас идут...Подробнее
После того как концерт певицы Ани Лорак был отменен в Краснодаре, она решила прокомментировать свою гражданскую...Подробнее
Частичная мобилизация в России была объявлена полгода назад. Многие военнообязанные выехали за рубеж. Согласно закону,...Подробнее
Март показал, что число россиян, бронирующих туры и отели на майские праздники, растет. Ожидается, что в апреле...Подробнее
Жуткое черное кольцо появилось в небе над Москвой сегодня - очевидцы засняли его на фото и видео. Некоторые...Подробнее
Комментировать