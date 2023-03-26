Hondudiario: Фуэнтес заявил, что Гондурас поправит свое экономическое положение благодаря Китаю

Сегодня, 12:44

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Hondudiario: Фуэнтес заявил, что Гондурас поправит свое экономическое положение благодаря Китаю
Фото из открытых источников

Отношения Гондураса с Поднебесной носят экономический характер. Соответствующее заявление сделал сегодня, в среду, Бартоло Фуэнтес, являющийся депутатом от Партии свободы и возрождения. Он подчеркнул, что КНР является высокотехнологичной страной, и сотрудничество с Пекином будет выгодно для страны в Центральной Америке. По словам политика, власти его страны придерживаются принципа "одного Китая", уточнив, что Тайвань - это провинция Поднебесной. Его слова передает Hondudiario.

"Китай обладает высокими технологиями, мы можем извлечь выгоду из отношений с этими азиатским гигантом", - отметил Фуэнтес.

Также он указал на то, что начало дипломатических отношений Тегусигальпы с Пекином не должно сказываться на отношениях его страны и Вашингтона. Напомним, что в последнее время между Китаем и Соединенными Штатами складываются весьма сложные отношения. Ситуация усугубляется поддержкой Вашингтоном Тайваня, отправкой на остров американского оружия. В Пекине уже выражали недовольство подобными действиями властей США.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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