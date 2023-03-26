Полковник запаса Кошкин: средства противодействия гиперзвуковому оружию будут доступны через 5-10 лет

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На разработку средств, благодаря которым можно будет противодействовать гиперзвуковым ракетам, у Российской Федерации и Соединенных Штатов уйдет 5-10 лет. Такого мнения придерживается полковник запаса Андрей Кошкин, являющийся заведующим кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, сообщает "Лента.ру".
По его словам, после создания в нашей стране гиперзвуковых ракет глава российского государства подписал документы, которые дадут старт разработке средств по их противодействию. На то время Владимир Путин сказал, что данным оружием вскоре обзаведутся прочие экономически развитые страны. Кошкин отметил, что такие средства США будут иметь лет через 5-10, и России, судя по всему, потребуется примерно такой же период времени.
Ранее от американских ВВС поступила информация о том, что 13 марта в США испытали прототип гиперзвуковой ракеты AGM-183A. Причем ракету выпустили из бомбардировщика B-52H Stratofortress. Испытания проходили близ побережья южной части штата США Калифорния. По информации ВВС США, "испытания достигли некоторых целей". При этом там не стали делиться теми или иными подробностями.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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