Певица Ани Лорак заявила, что продолжила выступать в РФ ради распространения музыки

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После того как концерт певицы Ани Лорак был отменен в Краснодаре, она решила прокомментировать свою гражданскую позицию.
Певица заявила, что еще с 2014 году ощутила давление со стороны украинских политических деятелей. И это привело к «негативным последствиям» в жизни артистки, поэтому она выбрала переезд в Россию.
«Ультиматум правительства моей собственной страны, прижавший меня к стене, стал тем переломным моментом, который подтолкнул меня к переезду в Россию, где я была принята и продолжала расти как артист, получая признание по всему миру. Несмотря ни на что, Украина всегда в моем сердце», – написала Ани Лорак.
По ее словам, ее год критикуют за то, что она не высказалась касательно «военной спецоперации» РФ на территории Украины. Сейчас же она готова объяснить, что не давала никаких комментариев на эту тему, так как не хотела кого-то обидеть или задеть. Певица заявила, что она против любого насилия и «гибель людей в результате конфликтов разбивает ее сердце».
Ани Лорак добавила, что не оказывала никакой военной помощи Украине.
Стоит отметить, что многие российские актеры и певцы покинули РФ из-за «военной спецоперации» на территории Украины.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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