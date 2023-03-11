СП: После нового приказа главы Минобороны РФ Сергея Шойгу военкомам России придется постараться

«Если говорить вполголоса – то никто тебя не услышит»: Пригожин объяснил, почему голос России не слышен в ЕС
Если говорить вполголоса и тратить все время на собственное благополучие, то твою позицию никто не услышит. С таким...Подробнее
В России снова говорят о том, что армию будут увеличивать и это волнует многих россиян, так как далеко не все мечтают оказаться на фронте.
В СМИ попала информация о том, что информация о планах набрать до 400 тыс. новых солдат вызвала волнения среди россиян, пишет «Свободная пресса», отмечая, что эти планы Минобороны в Кремле одобрили.
По данным Bloomberg, в российских регионах началась рассылка повесток. Тем, кто приходит по повестке в военкоматы, якобы предлагают подписать контракт на военную службу. Минобороны РФ эту информацию не подтверждает.
Информации о том, сколько весной в РФ будут набирать на службу, нет. Но эксперты говорят о том, что если действительно квота в 400 тыс. введена, то это указывает о планах РФ нарастить свою армию, чтобы усилить военный потенциал страны.
Впрочем, уже звучат опасения касательно того, что из-за необходимости увеличивать поддержку армии будут страдать социальные программы.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Если говорить вполголоса и тратить все время на собственное благополучие, то твою позицию никто не услышит. С таким...Подробнее
Стали известны подробности жуткой трагедии, которая произошла в микрорайоне Сортировка (Екатеринбург). Там вечером 25...Подробнее
Мировой чемпионат, который запомнили многие болельщики, состоялся в 2005 году на ледовых аренах города Москвы. В...Подробнее
ЧВК «Вагнер» сообщила об отправке мобильных центров по набору сотрудников в различные уголки нашей страны....Подробнее
Французская компания Leroy Merlin решила окончательно избавиться от своих активов в России и уйти с рынка страны. В...Подробнее
Пресс-служба Смольного анонсировала старт очередного этапа модернизации дорожной системы. В рамках этих мер до ноября...Подробнее
Представитель китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин сделала заявление по поводу давления, которое оказывают...Подробнее
Видео, на котором вчера Словакия показала взлет четырех переданных Украине истребителей МиГ-29, прокомментировал...Подробнее
На всей территории Российской Федерации дисконт на нефть Urals отечественного производства относительно американской...Подробнее
Украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS по Сватово. Как сообщили в украинских СМИ, удар наносился по командному...Подробнее
Комментировать