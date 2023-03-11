СП: После нового приказа главы Минобороны РФ Сергея Шойгу военкомам России придется постараться

В России снова говорят о том, что армию будут увеличивать и это волнует многих россиян, так как далеко не все мечтают оказаться на фронте.

В СМИ попала информация о том, что информация о планах набрать до 400 тыс. новых солдат вызвала волнения среди россиян, пишет «Свободная пресса», отмечая, что эти планы Минобороны в Кремле одобрили.

По данным Bloomberg, в российских регионах началась рассылка повесток. Тем, кто приходит по повестке в военкоматы, якобы предлагают подписать контракт на военную службу. Минобороны РФ эту информацию не подтверждает.

Информации о том, сколько весной в РФ будут набирать на службу, нет. Но эксперты говорят о том, что если действительно квота в 400 тыс. введена, то это указывает о планах РФ нарастить свою армию, чтобы усилить военный потенциал страны.

Впрочем, уже звучат опасения касательно того, что из-за необходимости увеличивать поддержку армии будут страдать социальные программы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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