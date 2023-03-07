Политолог Леви: Россия на вступление Финляндии и Швеции в НАТО ответит дипломатией

РФ уже приняла тот факт, что Финляндия и Швеция стремятся стать частью недружественного Альянса, поэтому подписание документов о вступлении данных стран в НАТО ничего не изменит. Об этом заявил политолог Дмитрий Леви в своем комментарии «Ленте» .

Финляндия и Швеция уже давно являются участницами информационного обмена с Альянсом, в том числе разведданными, поэтому де-факто они уже в составе НАТО. Осталось оформить это де-юре. Для Москвы, взирая на изложенное выше, пополнение военно-политических рядов именно этими государствами неожиданностью не станет. Шоком бы было, если бы решение о членстве в НАТО приняла, скажем, Киргизия.

Леви не ожидает какой-то реакции со стороны России на расширение блока, кроме дипломатической.

Политолог прогнозирует поток дипломатических заявлений о том, что этот шаг к эскалации и нарушению стабильности.

«Но, по большому счету, на этом все дело и ограничится», — заключил собеседник агентства.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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