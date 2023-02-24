Марков заявил, что в случае проигрыша Эрдогана на выборах Турция в «большей мере» присоединится к санкциям против РФ

Сегодня, 10:19

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Марков заявил, что в случае проигрыша Эрдогана на выборах Турция в «большей мере» присоединится к санкциям против РФ
Фото из открытых источников

В случае, если на выборах президента в Турции победу одержит кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу, а действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган потерпит поражение, официальная Анкара в «большей мере» присоединится к введенным Западом антироссийским санкциям. Об этом в своем микроблоге предупредил российский политолог Сергей Марков.

Объединенная оппозиция в Турции решила выдвигать единого кандидата. После страшного землетрясения у него появились шансы на победу. Для России Кылычдароглу не самый лучший вариант.

«Кылычдароглу — прозападный и проамериканский. После его победы Турция в большей мере присоединится к антироссийским санкциям», — пишет Сергей Марков в своем Telegram-канале.

Ранее появилась информация о том, что выборы президента и парламента на территории Турции могут состояться уже весной нынешнего года - 14 мая.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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