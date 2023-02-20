Политолог Оленченко счел высокими шансы Джонсона занять пост генсека НАТО

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Экс-премьер Великой Британии Борис Джонсон вчера в беседе с журналистами объявил о том, что будет претендовать на пост генерального секретаря НАТО. Владимир Оленченко, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН, счел его шансы возглавить Альянс высокими. Об этом информирует агентство «Лента».
Оленченко считает Бориса Джонсона одним из самых перспективных кандидатов на пост генсека потому, что он отвечает самому главному критерию: обладает колоссальным политическим опытом. Кроме того, бывший британский премьер пользуется международным влиянием. Этим вряд ли смогут похвастаться другие кандидаты на пост генсека. Скорее, их можно назвать фигурами национального и регионального масштаба.
Йенс Столтенберг должен оставить свой пост генсека НАТО в сентябре сего года. Уйти с должности и сложить полномочия он должен был раньше, но они были продлены из-за СВО России на территории Украины.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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