МК: Мобилизованные на СВО ВС из РФ братья сообщили о плюсах и минусах службы вместе

Сегодня, 17:24

0

Image 16+
МК: Мобилизованные на СВО ВС из РФ братья сообщили о плюсах и минусах службы вместе
Фото из открытых источников

Братья с позывными Бурый и Тезза рассказали о том, как им служится вместе.

На фронт они попали во время мобилизации, пишет МК. Одному из братьев 25, второй немного младше. Сейчас они вместе служат, а до этого также были вместе на срочной службе.

Старший из братьев Бурый признается, что все же ощущает пусть и небольшое, но старшинство. Этим он немного раздражает младшего брата. Но они признают, что на фронте проще, когда рядом есть родной человек.

В частности, если служить вместе с братом или другим родственником, проще адаптироваться в коллективе. К тому же всегда есть собеседник, который ближе эмоционально, чем незнакомые люди.

Но в то же время стоит понимать, что когда ранят близкого человека или он погибает на глазах, это тоже пережить сложнее.

«Потому что одно дело увидеть, как ранило товарища, и совсем другое, когда, не дай Бог, — родного брата», — сказал Бурый.

Напомним, РФ проводит на территории Украины «военную спецоперацию» с 24 февраля 2022 года. Сейчас на фронте находятся не только военные и добровольцы, но также бойцы ЧВК и мобилизованные.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

МК: Мобилизованные на СВО ВС из РФ братья сообщили о плюсах и минусах службы вместе

Сегодня, 17:24

Американский сенатор Митч Макконнелл назвал «победу над Россией» важнейшей задачей в мире

17-02-2023, 18:29

Бежавшему от мобилизации РФ красноярцу суд Южной Кореи разрешил въезд в страну

14-02-2023, 17:39

РИА: землетрясение в Турции выявило, что власти Анкары готовятся к большой войне в 2023 году

14-02-2023, 15:44

Песков ответил на вопрос о подписании Путиным документа, излагающего новую концепцию внешней политики

10-02-2023, 15:09

Экс-депутат Худяков заподозрил покинувшего РФ Дмитрия Назарова в работе на ЦРУ США

6-02-2023, 17:24

Times: Борис Джонсон и Лиз Трасс готовятся к возвращению в большую политику

4-02-2023, 17:04

Татарский разоблачил продавцов БПЛА по 600 тысяч рублей для ВС из РФ в зоне СВО

3-02-2023, 15:54

Сообщается о деталях переговоров между Ельциным и Бушем при составлении итогового документа

2-02-2023, 09:34

Профессор Гусев: «Если Шольц сказал, что поставок самолетов Киеву не будет, верить этому не стоит»

26-01-2023, 14:29

Мобилизованный Никита Третьяков поделился опытом первого боя в СВО РФ на Украине

22-01-2023, 21:24

Спикер ВВСУ Игнат: По Киеву ударили баллистические ракеты ВС из России со стороны Белоруссии

14-01-2023, 20:34

Жозеп Боррель не верит в готовность России к мирным переговорам с Украиной

13-01-2023, 18:04

В Челябинске умер мобилизованный 32-летний отец троих детей, заболевший в учебном центре в Елани

13-01-2023, 17:14

«63.ru»: Корреспондент из Самары высказался о скандале вокруг Смольянинова

13-01-2023, 16:14

Гуйяш заявил, что Венгрия оказала медицинскую помощь десяткам военных ВСУ

12-01-2023, 17:14

Польский политолог Корейба припугнул Россию претензиями Варшавы на Калининград и Смоленск

11-01-2023, 19:59

Мобилизованный блогер Волосов дал советы перед отправкой в зону СВО

11-01-2023, 17:34

РИАМО: как военнослужащие ВС из РФ встретили 2023 год на передовой в зоне СВО

10-01-2023, 16:49

Мобилизованные из Ростова использовали гильзу от снаряда в качестве подставки под елку

3-01-2023, 15:44

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

«Он яд принял, а это вещество выплюнул»: Пригожин объяснил смысл отравления Алаудинова бромцианом

«Он яд принял, а это вещество выплюнул»: Пригожин объяснил смысл отравления Алаудинова бромцианом

17-02-2023, 23:05

0

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин посетил госпиталь, где проходит лечения после отравления командир батальона...

Подробнее
Сорокин раскритиковал идею цифровизации системы здравоохранения в Петербурге

Сорокин раскритиковал идею цифровизации системы здравоохранения в Петербурге

18-02-2023, 16:45

0

Юрист, активист Никита Сорокин считает, что цифровизацию в сфере обеспечения жителей рецептами на льготные лекарства...

Подробнее
С 19 февраля в Турции прекращаются поиски пропавших при землетрясении

С 19 февраля в Турции прекращаются поиски пропавших при землетрясении

18-02-2023, 18:54

0

В результате жуткого землетрясения на всей территории Турции зафиксировано погибшими свыше 40 тысяч человек. В...

Подробнее
Американский сенатор Митч Макконнелл назвал «победу над Россией» важнейшей задачей в мире

Американский сенатор Митч Макконнелл назвал «победу над Россией» важнейшей задачей в мире

17-02-2023, 18:29

0

В США снова заговорили о том, что для всего мира важнейшая задача на данный момент - добиться «победы над Россией». Об...

Подробнее
Аналитики «Горячих Точек» сообщили о нестыковках в опровержении Минобороны по увольнению военных ЛДНР

Аналитики «Горячих Точек» сообщили о нестыковках в опровержении Минобороны по увольнению военных ЛДНР

Вчера, 20:30

0

Недавно в Сети стала распространяться информация о том, что по неустановленным причинам боевых офицеров ДНР и ЛНР...

Подробнее
Экономист Владимир Григорьев допустил рост курса доллара до 80 рублей

Экономист Владимир Григорьев допустил рост курса доллара до 80 рублей

18-02-2023, 09:54

0

Финансовый эксперт Владимир Григорьев рассказал о том, что курс доллара может вырасти до 80 рублей. По его словам, уже...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Немецкое издание сообщает, что Польша продолжает импортировать нефть из Российской Федерации

Немецкое издание сообщает, что Польша продолжает импортировать нефть из Российской Федерации

18-02-2023, 18:49

0

Немецкое издание сообщает, что польские компании продолжают покупать нефть у российских компаний, хотя представители...

Подробнее
Хаяси и Чина договорились об общей политике Японии и Южной Кореи в регионе

Хаяси и Чина договорились об общей политике Японии и Южной Кореи в регионе

Вчера, 10:09

0

В японском министерстве иностранных дел сообщили о результатах переговоров между дипломатами Японии и Южной Кореи на...

Подробнее
Что станет с турецкой экономикой после землетрясения

Что станет с турецкой экономикой после землетрясения

Вчера, 19:44

0

Шестого февраля на турецкой земле пронеслись одно за другим три разрушительных землетрясения. Эпицентр разлома в земной...

Подробнее
Сообщается о скором начале переговоров по продлению зерновой сделки

Сообщается о скором начале переговоров по продлению зерновой сделки

Сегодня, 08:24

0

Агентство РИА «Новости» сообщает, что, по сведениям собеседника агентства, в скором времени планируется начало активных...

Подробнее