МК: Мобилизованные на СВО ВС из РФ братья сообщили о плюсах и минусах службы вместе

Братья с позывными Бурый и Тезза рассказали о том, как им служится вместе.

На фронт они попали во время мобилизации, пишет МК. Одному из братьев 25, второй немного младше. Сейчас они вместе служат, а до этого также были вместе на срочной службе.

Старший из братьев Бурый признается, что все же ощущает пусть и небольшое, но старшинство. Этим он немного раздражает младшего брата. Но они признают, что на фронте проще, когда рядом есть родной человек.

В частности, если служить вместе с братом или другим родственником, проще адаптироваться в коллективе. К тому же всегда есть собеседник, который ближе эмоционально, чем незнакомые люди.

Но в то же время стоит понимать, что когда ранят близкого человека или он погибает на глазах, это тоже пережить сложнее.

«Потому что одно дело увидеть, как ранило товарища, и совсем другое, когда, не дай Бог, — родного брата», — сказал Бурый.

Напомним, РФ проводит на территории Украины «военную спецоперацию» с 24 февраля 2022 года. Сейчас на фронте находятся не только военные и добровольцы, но также бойцы ЧВК и мобилизованные.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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