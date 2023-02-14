Американский сенатор Митч Макконнелл назвал «победу над Россией» важнейшей задачей в мире

Сегодня, 18:29

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Американский сенатор Митч Макконнелл назвал «победу над Россией» важнейшей задачей в мире
Фото из открытых источников

В США снова заговорили о том, что для всего мира важнейшая задача на данный момент - добиться «победы над Россией». Об этом заявил  лидер республиканцев в сенате США Митч Макконнелл в эфире телеканала Fox News. По словам Макконнелла, крайне важно, чтобы Украина получила необходимую ей поддержку, так как от этого зависит будущее всего мира, пишет «Русская Весна».

«Я пытаюсь помочь объяснить американцам, что разгром русских в Украине — единственное и самое важное событие, происходящее в мире. Успех украинцев в будущем сэкономит нам огромные суммы денег», - заявил политик.

Он также раскритиковал администрацию президента США Джо Байдена из-за того, что поставки вооружения Украине идут медленно и не в тех объемах, которые необходимы Киеву.

РФ проводит на территории Украины «военную спецоперацию» с 24 февраля 2022 года. Западные страны и далее поставляют Киеву вооружение, открыто заявляя, что считают главной задачей обеспечить победу Украины.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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