Бежавшему от мобилизации РФ красноярцу суд Южной Кореи разрешил въезд в страну

Сегодня, 17:39

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Бежавшему от мобилизации РФ красноярцу суд Южной Кореи разрешил въезд в страну
Фото из открытых источников

4 месяца прожил в аэропорту Сеула мужчина из Красноярска. Только по решению южнокорейского суда ему разрешили въехать в страну, рассказывает ТАСС.

Мужчина покинул РФ из-за мобилизации. Он отправился в Южную Корею и подал документы на получение статуса беженца. Но ему отказали. Тем не менее он и еще несколько мужчин из РФ, которые тоже оказались в аналогичной ситуации, остались жить в аэропорту Сеула.

Издание The Korea Times сообщает, что один из россиян, который называет себя Андреем, вышел из здания аэропорта после постановления суда. В этом же издании ранее была опубликована фотография его повестки в красноярский военкомат.

Известно, что красноярец прожил в аэропорту Сеула с 14 октября 2022 года. Он и еще четверо россиян из разных регионов, питались едой, которую предоставлял Минюст Южной Кореи. Это были сок, булочки, рис и курица.

Напомним, в РФ была объявлена мобилизация 21 сентября 2022 года. Она стала необходима, чтобы пополнить регулярные войска, участвующие в «военной спецоперации» на территории Украины.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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