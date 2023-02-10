РИА: землетрясение в Турции выявило, что власти Анкары готовятся к большой войне в 2023 году

Сегодня, 15:44

0

Image 16+
РИА: землетрясение в Турции выявило, что власти Анкары готовятся к большой войне в 2023 году
Фото из открытых источников

Ситуация в Турции непростая из-за землетрясения, которое унесло десятки тысяч жизней.

Как отмечают эксперты, это землетрясение скажется и на политической ситуации в стране, пишет РИА Новости.

Оппозиция уже обвиняет президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в том, что недостаточно боролся с коррупцией. Это привело к многочисленным нарушениям в строительном бизнесе, из-за чего многие погибли под домами, которые были возведены с нарушением действующих норм, но все равно их разрешили эксплуатировать.

Эксперты полагают, что число жертв катастрофы может увеличиться до 100 тысяч человек. Сейчас Турции помогают около 70 стран, в том числе Греция, Армения и Швеция, с которыми у Анкары последнее время были напряженные отношения.

Как отмечают политологи, в Турции грядут времена тяжелой политической борьбы, которую впору сравнивать с войной. И от результатов этого противостояния зависит, удержит ли власть Эрдоган.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

РИА: землетрясение в Турции выявило, что власти Анкары готовятся к большой войне в 2023 году

Сегодня, 15:44

Песков ответил на вопрос о подписании Путиным документа, излагающего новую концепцию внешней политики

10-02-2023, 15:09

Экс-депутат Худяков заподозрил покинувшего РФ Дмитрия Назарова в работе на ЦРУ США

6-02-2023, 17:24

Times: Борис Джонсон и Лиз Трасс готовятся к возвращению в большую политику

4-02-2023, 17:04

Татарский разоблачил продавцов БПЛА по 600 тысяч рублей для ВС из РФ в зоне СВО

3-02-2023, 15:54

Сообщается о деталях переговоров между Ельциным и Бушем при составлении итогового документа

2-02-2023, 09:34

Профессор Гусев: «Если Шольц сказал, что поставок самолетов Киеву не будет, верить этому не стоит»

26-01-2023, 14:29

Мобилизованный Никита Третьяков поделился опытом первого боя в СВО РФ на Украине

22-01-2023, 21:24

Спикер ВВСУ Игнат: По Киеву ударили баллистические ракеты ВС из России со стороны Белоруссии

14-01-2023, 20:34

Жозеп Боррель не верит в готовность России к мирным переговорам с Украиной

13-01-2023, 18:04

В Челябинске умер мобилизованный 32-летний отец троих детей, заболевший в учебном центре в Елани

13-01-2023, 17:14

«63.ru»: Корреспондент из Самары высказался о скандале вокруг Смольянинова

13-01-2023, 16:14

Гуйяш заявил, что Венгрия оказала медицинскую помощь десяткам военных ВСУ

12-01-2023, 17:14

Польский политолог Корейба припугнул Россию претензиями Варшавы на Калининград и Смоленск

11-01-2023, 19:59

Мобилизованный блогер Волосов дал советы перед отправкой в зону СВО

11-01-2023, 17:34

РИАМО: как военнослужащие ВС из РФ встретили 2023 год на передовой в зоне СВО

10-01-2023, 16:49

Мобилизованные из Ростова использовали гильзу от снаряда в качестве подставки под елку

3-01-2023, 15:44

Глава комитета Госдумы РФ Слуцкий высказался о переговорах России по статусу Украины

2-01-2023, 18:24

Семьи мобилизованных Ярославля рассказали, как отметили Новый 2023 год

2-01-2023, 17:14

В российских вузах студентов будут учить собирать автоматы АК-74 и бросать гранаты

30-12-2022, 13:24

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

«Стране нужна Партия Победы»: политолог Аркатов призвал руководство России упорно трудиться для победы в СВО

«Стране нужна Партия Победы»: политолог Аркатов призвал руководство России упорно трудиться для победы в СВО

11-02-2023, 16:01

0

Для того, чтобы Россия могла добиться победы в ходе спецоперации на Украине и отстоять свой суверенитет перед небывалым...

Подробнее
Терских рассказал об отношении японцев к позиции Российской Федерации по украинскому кризису

Терских рассказал об отношении японцев к позиции Российской Федерации по украинскому кризису

11-02-2023, 17:59

0

Руководитель генерального консульства Российской Федерации в японском городе Осака Терских в интервью агентству РИА...

Подробнее
Воронежцы в соцсетях пожаловались на Z-рекламу возле кладбища

Воронежцы в соцсетях пожаловались на Z-рекламу возле кладбища

11-02-2023, 17:19

0

Воронежцы в соцсетях возмущаются по поводу баннера с социальной рекламой, который разместили возле городского...

Подробнее
Ксения Собчак попросила певицу Славу высказать претензии ей в лицо

Ксения Собчак попросила певицу Славу высказать претензии ей в лицо

12-02-2023, 19:44

0

Ксения Собчак отреагировал на пост певицы Славы, которая нелицеприятно высказалась о ней за ее спиной. «Дорогая певица...

Подробнее
Рогов рассказал об испытаниях нового украинского дрона с реактивным стартом

Рогов рассказал об испытаниях нового украинского дрона с реактивным стартом

12-02-2023, 18:29

0

Руководитель украинского проекта NAURocket опубликовал видео, на котором показан запуск беспилотника, осуществленный из...

Подробнее
Козлов рассказал о реакции политических властей Саудовской Аравии на давление со стороны западных государств

Козлов рассказал о реакции политических властей Саудовской Аравии на давление со стороны западных государств

12-02-2023, 11:14

0

Руководитель дипломатического представительства Российской Федерации в Саудовской Аравии Козлов в интервью агентству...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Стали известны последствия катаклизма в Турции для туризма, недвижимости и газовых контрактов

Стали известны последствия катаклизма в Турции для туризма, недвижимости и газовых контрактов

12-02-2023, 11:19

0

Турецкая экономика находилась не в лучшем состоянии еще до того, как в стране произошло землетрясение: бюджет страдал...

Подробнее
Петербургские активисты выяснили, что дворники не получают обещанную Смольным высокую зарплату

Петербургские активисты выяснили, что дворники не получают обещанную Смольным высокую зарплату

Вчера, 09:40

0

Активисты движения «Город Перемен» провели в Петербурге социальный эксперимент. Они выяснили, смогли ли чиновники...

Подробнее
Издание FT приводит сообщение о многих случаях фиксации китайских аэростатов над Тайванем

Издание FT приводит сообщение о многих случаях фиксации китайских аэростатов над Тайванем

Вчера, 09:09

0

Представитель тайваньского оборонного ведомства в интервью изданию «Financial Times» рассказал о ситуации с запуском...

Подробнее
Большинство жителей Петербурга считают, что чиновникам нужно запретить отдыхать за границей

Большинство жителей Петербурга считают, что чиновникам нужно запретить отдыхать за границей

Вчера, 11:14

0

В Перми провели опрос касательно возможности введения запрета на отдых за границей для российских чиновников. Как...

Подробнее