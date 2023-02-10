РИА: землетрясение в Турции выявило, что власти Анкары готовятся к большой войне в 2023 году

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Ситуация в Турции непростая из-за землетрясения, которое унесло десятки тысяч жизней.
Как отмечают эксперты, это землетрясение скажется и на политической ситуации в стране, пишет РИА Новости.
Оппозиция уже обвиняет президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в том, что недостаточно боролся с коррупцией. Это привело к многочисленным нарушениям в строительном бизнесе, из-за чего многие погибли под домами, которые были возведены с нарушением действующих норм, но все равно их разрешили эксплуатировать.
Эксперты полагают, что число жертв катастрофы может увеличиться до 100 тысяч человек. Сейчас Турции помогают около 70 стран, в том числе Греция, Армения и Швеция, с которыми у Анкары последнее время были напряженные отношения.
Как отмечают политологи, в Турции грядут времена тяжелой политической борьбы, которую впору сравнивать с войной. И от результатов этого противостояния зависит, удержит ли власть Эрдоган.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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