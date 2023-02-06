Песков ответил на вопрос о подписании Путиным документа, излагающего новую концепцию внешней политики

Сегодня, 10 февраля, пресс-секретарю российского президента Пескову был задан вопрос о сроках, когда Путин подпишет документ, в котором излагается новая концепция внешней политики Российской Федерации. Вопрос связан с известиями о проведении политическими властями государства работы по внесению изменений в принятую и действовавшую юридически ранее концепцию внешнеполитического курса РФ.

Песков ответил, что ожидается подписание нового документа в ближайшее время. Тем самым он дал понять, что работа по его составлению в целом проведена.

«Это будет уже в ближайшее время, мы ожидаем», – ответил Песков.

Ранее сообщалось, что очередное выступление президента Путина с ежегодным посланием к российскому законодательному органу запланировано на 21 февраля.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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