Песков ответил на вопрос о подписании Путиным документа, излагающего новую концепцию внешней политики

Сегодня, 15:09

0

Image 16+
Песков ответил на вопрос о подписании Путиным документа, излагающего новую концепцию внешней политики
Фото из открытых источников

Сегодня, 10 февраля, пресс-секретарю российского президента Пескову был задан вопрос о сроках, когда Путин подпишет документ, в котором излагается новая концепция внешней политики Российской Федерации. Вопрос связан с известиями о проведении политическими властями государства работы по внесению изменений в принятую и действовавшую юридически ранее концепцию внешнеполитического курса РФ. 

Песков ответил, что ожидается подписание нового документа в ближайшее время. Тем самым он дал понять, что работа по его составлению в целом проведена. 

«Это будет уже в ближайшее время, мы ожидаем», – ответил Песков.

Ранее сообщалось, что очередное выступление президента Путина с ежегодным посланием к российскому законодательному органу запланировано на 21 февраля.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Песков ответил на вопрос о подписании Путиным документа, излагающего новую концепцию внешней политики

Сегодня, 15:09

Экс-депутат Худяков заподозрил покинувшего РФ Дмитрия Назарова в работе на ЦРУ США

6-02-2023, 17:24

Times: Борис Джонсон и Лиз Трасс готовятся к возвращению в большую политику

4-02-2023, 17:04

Татарский разоблачил продавцов БПЛА по 600 тысяч рублей для ВС из РФ в зоне СВО

3-02-2023, 15:54

Сообщается о деталях переговоров между Ельциным и Бушем при составлении итогового документа

2-02-2023, 09:34

Профессор Гусев: «Если Шольц сказал, что поставок самолетов Киеву не будет, верить этому не стоит»

26-01-2023, 14:29

Мобилизованный Никита Третьяков поделился опытом первого боя в СВО РФ на Украине

22-01-2023, 21:24

Спикер ВВСУ Игнат: По Киеву ударили баллистические ракеты ВС из России со стороны Белоруссии

14-01-2023, 20:34

Жозеп Боррель не верит в готовность России к мирным переговорам с Украиной

13-01-2023, 18:04

В Челябинске умер мобилизованный 32-летний отец троих детей, заболевший в учебном центре в Елани

13-01-2023, 17:14

«63.ru»: Корреспондент из Самары высказался о скандале вокруг Смольянинова

13-01-2023, 16:14

Гуйяш заявил, что Венгрия оказала медицинскую помощь десяткам военных ВСУ

12-01-2023, 17:14

Польский политолог Корейба припугнул Россию претензиями Варшавы на Калининград и Смоленск

11-01-2023, 19:59

Мобилизованный блогер Волосов дал советы перед отправкой в зону СВО

11-01-2023, 17:34

РИАМО: как военнослужащие ВС из РФ встретили 2023 год на передовой в зоне СВО

10-01-2023, 16:49

Мобилизованные из Ростова использовали гильзу от снаряда в качестве подставки под елку

3-01-2023, 15:44

Глава комитета Госдумы РФ Слуцкий высказался о переговорах России по статусу Украины

2-01-2023, 18:24

Семьи мобилизованных Ярославля рассказали, как отметили Новый 2023 год

2-01-2023, 17:14

В российских вузах студентов будут учить собирать автоматы АК-74 и бросать гранаты

30-12-2022, 13:24

МК: Александр Ходаковский проинформировал о хитрости ВСУ с припрятанными военными резервами

28-12-2022, 17:04

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Пригожин призвал защищать от дискредитации только обычных бойцов, а не руководство

Пригожин призвал защищать от дискредитации только обычных бойцов, а не руководство

8-02-2023, 21:45

0

Новые поправки о защите участников спецоперации от дискредитации не должны распространяться на руководящий состав,...

Подробнее
Пермский гарнизонный суд отказал контрактнику, который решил уволиться из армии

Пермский гарнизонный суд отказал контрактнику, который решил уволиться из армии

7-02-2023, 21:54

0

Пермский гарнизонный военный суд отказал военнослужащему, который заключил двухлетний контракт в сентябре 2020 года, а...

Подробнее
Американцы в Twitter выразили мнение о выступлении Байдена

Американцы в Twitter выразили мнение о выступлении Байдена

8-02-2023, 19:29

0

Американские пользователи социальной сети Twitter выразили мнение о значении выступления политического руководителя США...

Подробнее
В Германии озвучили пять удивительных фактов об экономике РФ

В Германии озвучили пять удивительных фактов об экономике РФ

8-02-2023, 14:04

0

О пяти фактах российской экономики, которые шокировали Запад, рассказал на страницах издания «Focus» аналитик Габор...

Подробнее
Risk Analysis: в Университете Отаго перечислили 5 стран, которые смогут пережить ядерную зиму

Risk Analysis: в Университете Отаго перечислили 5 стран, которые смогут пережить ядерную зиму

8-02-2023, 15:19

0

В Университете Отаго рассказали о том, какие 5 стран могут пережить гипотетическую ядерную зиму. В «Risk Analysis»...

Подробнее
Глава Тувы Владислав Ховалыг заявил о том, что вопрос с избиением мобилизованных уже решен

Глава Тувы Владислав Ховалыг заявил о том, что вопрос с избиением мобилизованных уже решен

8-02-2023, 14:19

0

Глава Тувы Владислав Ховалыг заявил о том, что вопрос с избиением мобилизованных уже решен. Ранее в Сеть попало видео,...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Макгрегор заявил, что политические власти США не хотят признавать скорое окончательное поражение киевского режима

Макгрегор заявил, что политические власти США не хотят признавать скорое окончательное поражение киевского режима

8-02-2023, 08:54

0

Занимавший ранее должность советника руководителя американского оборонного ведомства, полковник в отставке Макгрегор...

Подробнее
Несущие в себе историю: автор памятника Трезини высказался в защиту здания НИЦ РВиА на Хрустальной улице

Несущие в себе историю: автор памятника Трезини высказался в защиту здания НИЦ РВиА на Хрустальной улице

8-02-2023, 13:57

0

Специалисты в сфере архитектуры и градостроительства продолжают массово выступать за признание зданий...

Подробнее
Mirror: в Чили пятилетняя девочка стала самой юной пациенткой в мире с раком груди

Mirror: в Чили пятилетняя девочка стала самой юной пациенткой в мире с раком груди

8-02-2023, 20:54

0

Издание Mirror сообщает, что у пятилетней жительницы Чили диагностировали редкую форму рака груди. Новообразование...

Подробнее
Отвечающее за уборку Петербурга АО «Коломяжское» отказалось от закупки внедорожников на 11 млн рублей

Отвечающее за уборку Петербурга АО «Коломяжское» отказалось от закупки внедорожников на 11 млн рублей

Вчера, 14:55

0

АО «Коломяжское» отказалось от закупки двух кроссоверов Volkswagen Touareg за 22,3 млн рублей после широкого...

Подробнее