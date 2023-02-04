Экс-депутат Худяков заподозрил покинувшего РФ Дмитрия Назарова в работе на ЦРУ США

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Российский актер Дмитрий Назаров может быть агентом ЦРУ, заявил бывший депутат Роман Худяков.
Дмитрий Назаров ранее выступил с критикой «военной спецоперации» РФ на территории Украины, пишет Царьград. После этого его уволили из театра, но он уехал с гастролями за границу. Была уволена из театра и его супруга Ольга Васильева. Худяков назвал действия Назарова предательством.
По мнению политика, Дмитрий Назаров вполне может быть агентом ЦРУ. Он напомнил, что ранее замдиректора ЦРУ Дэвид Марлоу заявил, что они готовы работать с россиянами, которые также осуждают Кремль за его политику.
При этом Худяков также не исключает, что Запад оказывает финансовую поддержку Назарову и другим знаменитостям, которые покинули РФ.
«Они думали, что «лишились всего», а теперь, благодаря «добрым дядям» из ЦРУ - западным спецслужбам и антироссийской пропаганде - можно нажить долларов», - заявил Худяков.
Отметим, в числе тех, кто покинул РФ из-за «военной спецоперации» на территории Украины, Алла Пугачева, Земфира, Чулпан Хаматова, а также признанные иноагентами Максим Галкин, Андрей Макаревич, Монеточка, Артур Смольянинов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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