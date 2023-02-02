Times: Борис Джонсон и Лиз Трасс готовятся к возвращению в большую политику

Сегодня, 17:04

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Times: Борис Джонсон и Лиз Трасс готовятся к возвращению в большую политику
Фото из открытых источников

Борис Джонсон и Элизабетт Трасс, бывшие gремьеры Великобритании, готовятся к возвращению в большую политику. Об этом из уст информированных источников стало известно журналистам издания The Times.

После того, как Джонсон и Трасс покинули кресло главы правительства, они не занимали высоких постов.

Первый сосредоточился на помощи Украине. Он обратился к американским властям с призывом предоставить Киеву все необходимые виды вооружений включительно с дальнобойными ракетами и самолетами-истребителями.

Политик считает, что на данном этапе это «жизненно важно» для того, чтобы Украина нанесла военное поражение России в ходе СВО.

Лиз Трасс, которая во главе британского правительства стояла только 49 дней, также посетила Соединенные Штаты. Она ознакомилась с работой Республиканского исследовательского комитета - структура идеологически и в информационном плане оказывает поддержку Палате представителей.

Ранее о том, что Лиз Трасс планирует возвращение в большую политику, сообщала и Politico со ссылкой на собственную инсайдерскую информацию.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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