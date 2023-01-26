Татарский разоблачил продавцов БПЛА по 600 тысяч рублей для ВС из РФ в зоне СВО

Сегодня, 15:54

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Татарский разоблачил продавцов БПЛА по 600 тысяч рублей для ВС из РФ в зоне СВО
Фото из открытых источников

Военкор Владлен Татарский рассказал о том, как наживаются некоторые люди на дронах, поставляемых российским войскам.

По его словам, есть фирмы, которые ставят на БПЛА очень высокую цену, пишет МК.

В своем Telegram-канале военный блогер Владлен Татарский опубликовал видеообращение, демонстрируя дроны, которые собирают умельцы из комплектующих, общая стоимость которых около 30 тыс. рублей. При этом военным эти дроны продают уже по цене в 600 тыс. рублей.

Татарский опубликовал фотографии дронов, собранных бойцами 9-го полка 1-го армейского корпуса Донецкой народной республики. Он добавил, что ему известно, когда для военных закупали такие дроны по завышенной цене

«Если кто-то думает, что все закончится матом в эфире, то он ошибается. Скоро назову пару контор, которые занимаются кражей денег таким образом», - заявил Татарский.

Напомним, РФ проводит на территории Украины «военную спецоперацию» с 24 февраля 2022 года. Западные страны продолжают поставлять Киеву вооружение, в том числе и БПЛА различных типов. Также ряд стран продолжает проводить сборы средств на закупку дронов для ВСУ.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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